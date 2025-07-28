Гвардіола шокує заявою: після "Манчестер Сіті" може піти з футболу на 15 років

Гвардіола про завершення роботи в "Манчестер Сіті"

За словами 54-річного іспанця, його відпочинок може тривати від кількох років до півтора десятиліття.

"Після цього етапу з "Сіті" я зупинюся - це остаточно вирішено. Я не знаю, наскільки: рік, два, п’ять, можливо, навіть п’ятнадцять", - поділився Гвардіола.

Нагадаємо, що іспанець став найтитулованішим наставником в історії клубу, здобувши 18 трофеїв, серед яких шість титулів Прем'єр-ліги та перемога в Лізі чемпіонів.

Контракт Гвардіоли з "Ман Сіті" діє до літа 2027 року. Його нинішню угоду було продовжено в листопаді 2024-го, і тоді фахівець дав зрозуміти, що цей цикл стане завершальним для нього в клубі.

Складний сезон та рік без трофеїв

Попри статус одного з найуспішніших тренерів сучасності, минулий сезон став першим для Гвардіоли в "Сіті", який команда завершила без жодного трофея.

Клуб вилетів з Ліги чемпіонів, а в чемпіонаті посів лише третє місце. Серед головних причин невдач - масові травми.

Зокрема, у вересні команда втратила володаря премії "Золотий м'яч" Родрі через травму правої передньої хрестоподібної зв'язки.

"Ми провели 13 чи 14 матчів без перемог. Такого ніколи не було. Але це ставить усе на свої місця", - зізнався тренер.

Він також зауважив, що протягом сезону часто чув образливі вигуки від уболівальників суперників.

"Тебе звільнять вранці. Вони тебе звільнять", - сказав Гвардіола.

"Немає жодної іншої професії - архітектора, вчителя, лікаря, журналіста… - де 60 000 людей просять тебе піти", - додав наставник.

Гвардіола: не відчуваю себе невдахою

Пеп зберігає спокій щодо результатів. Він зазначив, що навіть під час перемог не вважав себе особливим, а після невдач - не почувається невдахою.

"Коли ти виграєш шість титулів у Прем'єр-лізі, настає момент, коли ти падаєш. Це людська природа. Це процес, який мав статися, а коли це сталося, це зайшло глибше, ніж ми могли собі уявити", - розповів тренер.

"Сіті" вперше з сезону 2012-13 років вилетів з Ліги чемпіонів, однак Гвардіола наполягає, що сезон не був провальним.

"У підсумку ми вийшли у фінал Кубка Англії, фінішували третіми. Це не такий вже й поганий сезон", - додав іспанець.

Оптимізм щодо майбутнього клубу

Гвардіола переконаний, що нинішні труднощі підуть на користь команді.

"Якщо говорити від імені "Манчестер Сіті", то скажу, що для нас це було дуже корисно", - сказав він.

"Тому, що успіх може збивати з пантелику. Він не збивав нас з пантелику багато років, але цього року гравці отримали багато травм. Я думаю, що це буде дуже корисним протягом наступних п'яти чи десяти років. А наступного року ми виступимо краще", - зауважив Пеп.