"Манчестер Сіті" розгромив "Реал" і став другим фіналістом Ліги чемпіонів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Ліга чемпіонів, 1/2 фіналу, матчі-відповіді

"Манчестер Сіті" – "Реал" – 4:0 (перший матч – 1:1)

Голи: Сілва, 23, 37, Мілітао, 76 (автогол), Альварес, 90+1

"Містяни" полетіли вперед із перших хвилин. Мадридці ж геть забули про атаки та зосередилися на стримуванні господарів. Ця тактика була дієвою до середину тайму, хоча "Ман Сіті" міг забити швидкий м'яч – Де Брюйне зі стандарту пробив поруч зі стійкою.

На екваторі першої половини англійці організували справжній гольовий момент. Це Холанд головою відправив м'яч у дев'ятку, але Куртуа в ефектному стрибку перевів м'яч на кутовий. А в наступній затяжній атаці "містяни" відкрили рахунок: Де Брюйне отримав пас від Вокера перед штрафним і розрізною передачею вивів Бернарду на вільний простір, а той трьома дотиками оформив гол.

Лише тепер "Реал" заграв активніше. Серія атак "вершкових" не принесла бажаного успіху. Проте, один момент мадридці таки створили – Кроос із-за меж штрафного пробив у поперечину. А ледь не в атаці у відповідь "Ман Сіті" забив другий м'яч. Гості заблокували удар Гюндогана з меж карної зони, але Сілва головою переправив м'яч за лінію.

Після перерви "Реал" нарешті заграв по-королівськи. Мадридці підрівняли відсоток володіння м'ячем і навіть створили кілька небезпечних нагод. Той же Алаба красиво виконав штрафний – Едерсон витягнув м'яч із-під поперечини. Та надто багато "вершкові" втратили в першому таймі.

Змушені цифрами на табло відкриватися, гості ризиковано грали в обороні. Покарати "Реал" мав Холанд, але в його дуелі з Куртуа сильнішим виявився бельгійський кіпер. Утім, на 76-й хвилині "Манчестер Сіті" допоміг стандарт – Аканджі намагався зіграти головою, але краще це вдалося Мілітао, який записав у пасив автогол...

Добили мадридців "містяни" в доданий арбітром час. Альварес щойно вийшов на заміну та відразу зумів реалізувати вихід віч-на-віч із Куртуа після передачі Фодена – 4:0 у підсумку. "Ман Сіті" вийшов у фінал, де протистоятиме міланському "Інтер".