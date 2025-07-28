Гвардиола шокирует заявлением: после "Манчестер Сити" может уйти из футбола на 15 лет

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола в очередной раз подтвердил намерение приостановить тренерскую карьеру после окончания контракта с английским клубом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ESPN.
По словам 54-летнего испанца, его отдых может продлиться от нескольких лет до полутора десятилетий.
"После этого этапа с "Сити" я остановлюсь - это окончательно решено. Я не знаю, насколько: год, два, пять, возможно, даже пятнадцать", - поделился Гвардиола.
Напомним, что испанец стал самым титулованным наставником в истории клуба, завоевав 18 трофеев, среди которых шесть титулов Премьер-лиги и победа в Лиге чемпионов.
Контракт Гвардиолы с "Ман Сити" действует до лета 2027 года. Его нынешнее соглашение было продлено в ноябре 2024-го, и тогда специалист дал понять, что этот цикл станет завершающим для него в клубе.
Несмотря на статус одного из самых успешных тренеров современности, прошлый сезон стал первым для Гвардиолы в "Сити", который команда завершила без единого трофея.
Клуб вылетел из Лиги чемпионов, а в чемпионате занял лишь третье место. Среди главных причин неудач - массовые травмы.
В частности, в сентябре команда потеряла обладателя премии "Золотой мяч" Родри из-за травмы правой передней крестообразной связки.
"Мы провели 13 или 14 матчей без побед. Такого никогда не было. Но это ставит все на свои места", - признался тренер.
Он также отметил, что в течение сезона часто слышал оскорбительные выкрики от болельщиков соперников.
"Тебя уволят утром. Они тебя уволят", - сказал Гвардиола.
"Нет ни одной другой профессии - архитектора, учителя, врача, журналиста... - где 60 000 человек просят тебя уйти", - добавил наставник.
Пеп сохраняет спокойствие относительно результатов. Он отметил, что даже во время побед не считал себя особенным, а после неудач - не чувствует себя неудачником.
"Когда ты выигрываешь шесть титулов в Премьер-лиге, наступает момент, когда ты падаешь. Это человеческая природа. Это процесс, который должен был произойти, а когда это произошло, это зашло глубже, чем мы могли себе представить", - рассказал тренер.
"Сити" впервые с сезона 2012-13 годов вылетел из Лиги чемпионов, однако Гвардиола настаивает, что сезон не был провальным.
"В итоге мы вышли в финал Кубка Англии, финишировали третьими. Это не такой уж и плохой сезон", - добавил испанец.
Гвардиола убежден, что нынешние трудности пойдут на пользу команде.
"Если говорить от имени "Манчестер Сити", то скажу, что для нас это было очень полезно", - сказал он.
"Потому, что успех может сбивать с толку. Он не сбивал нас с толку много лет, но в этом году игроки получили много травм. Я думаю, что это будет очень полезным в течение следующих пяти или десяти лет. А в следующем году мы выступим лучше", - отметил Пеп.
Первый матч нового сезона Премьер-лиги "Манчестер Сити" проведет 16 августа против "Вулверхэмптона".
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