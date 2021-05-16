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Гуттериш назвал единственный путь урегулирования палестино-израильского конфликта

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Нью-Йорк, Воскресенье 16 мая 2021 19:06
Гуттериш назвал единственный путь урегулирования палестино-израильского конфликта Фото: генсек ООН Антониу Гуттериш (twitter.com)
Автор: Юлия Струк

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал единственный путь урегулирования конфликта Израиля и палестинских группировок. По его словам, это переговоры по созданию двух государств со столицей в Иерусалиме.

Об этом он сказал в ходе внеочередного заседания Совета безопасности ООН.

"Единственный путь вперед - вернуться к переговорам с целью урегулирования на основе сосуществования двух государств бок о бок в условиях мира, безопасности и взаимного признания, со столицей обоих государств в Иерусалиме, на основании соответствующих резолюций ООН", - заявил генсек.

Гуттериш считает, что продолжение насилия в секторе Газа будет только усложнять достижение этой цели.

По его словам, нынешние боевые действия ужасают.

"Этот последний раунд насилия лишь увековечивает циклы смерти, разрушения и отчаяния и отодвигает все дальше за горизонт любые надежды на сосуществование и мир", - отметил Гуттериш.

Он подчеркнул, что столкновения должны немедленно прекратиться.

"Ракетные и минометные с одной стороны и воздушные и артиллерийские обстрелы с другой должны прекратиться. Я призываю все стороны прислушаться к этому призыву. Организация Объединенных Наций активно призывает все стороны к немедленному прекращению огня", - заявил генсек ООН.

Напомним, Совет Безопасности ООН сегодня проводит срочное заседание из-за обострения конфликта между Израилем и палестинскими группировками из Сектора Газа.

Так, ранее в ООН выразили обеспокоенность по поводу удара ЦАХАЛ по башне "Аль-Джала", где размещались редакции СМИ. Генсек ООН напомнил всем сторонам конфликта, что подобные удары нарушают международное право.

Добавим также, Армия обороны Израиля заявила, что по их территории из Газы ХАМАС выпустил 2900 ракет. Ведомство подчеркнуло, что продолжит защищать своих граждан.

Как писало РБК-Украина, на прошлой неделе в Израиле вновь разгорелся конфликт с боевиками ХАМАС. Стороны конфликта ежедневно обмениваются обстрелами, в результате которых гибнут гражданские, подробнее читайте в материале "Старые раны. Что происходит в Израиле и как может развиваться конфликт"

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