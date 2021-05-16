Гуттериш назвал единственный путь урегулирования палестино-израильского конфликта

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал единственный путь урегулирования конфликта Израиля и палестинских группировок. По его словам, это переговоры по созданию двух государств со столицей в Иерусалиме.

Об этом он сказал в ходе внеочередного заседания Совета безопасности ООН.

"Единственный путь вперед - вернуться к переговорам с целью урегулирования на основе сосуществования двух государств бок о бок в условиях мира, безопасности и взаимного признания, со столицей обоих государств в Иерусалиме, на основании соответствующих резолюций ООН", - заявил генсек.

Гуттериш считает, что продолжение насилия в секторе Газа будет только усложнять достижение этой цели.

По его словам, нынешние боевые действия ужасают.

"Этот последний раунд насилия лишь увековечивает циклы смерти, разрушения и отчаяния и отодвигает все дальше за горизонт любые надежды на сосуществование и мир", - отметил Гуттериш.

Он подчеркнул, что столкновения должны немедленно прекратиться.

"Ракетные и минометные с одной стороны и воздушные и артиллерийские обстрелы с другой должны прекратиться. Я призываю все стороны прислушаться к этому призыву. Организация Объединенных Наций активно призывает все стороны к немедленному прекращению огня", - заявил генсек ООН.