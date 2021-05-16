Гуттеріш назвав єдиний шлях врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав єдиний шлях врегулювання конфлікту Ізраїлю і палестинських угруповань. За його словами, це переговори по створенню двох держав зі столицею в Єрусалимі.
"Єдиний шлях вперед - повернутися до переговорів з метою врегулювання на основі співіснування двох держав пліч-о-пліч в умовах миру, безпеки і взаємного визнання, зі столицею обох держав у Єрусалимі, на підставі відповідних резолюцій ООН", - заявив генсек.
Гуттеріш вважає, що продовження насильства в секторі Газа буде тільки ускладнювати досягнення цієї мети.
За його словами, нинішні бойові дії жахають.
"Цей останній раунд насильства лише увічнює цикли смерті, руйнування і відчаю і відсуває все далі за обрій будь-які надії на співіснування і мир", - зазначив Гуттеріш.
Він підкреслив, що зіткнення повинні негайно припинитися.
"Ракетні і мінометні з одного боку і повітряні та артилерійські обстріли з іншого повинні припинитися. Я закликаю всі сторони прислухатися до цього заклику. Організація Об'єднаних Націй активно закликає всі сторони до негайного припинення вогню", - заявив генсек ООН.
Нагадаємо, Рада Безпеки ООН сьогодні проводить термінове засідання через загострення конфлікту між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями з Сектора Газа.
Так, раніше в ООН висловили стурбованість з приводу удару ЦАХАЛ по вежі "Аль-Джала", де розміщувалися редакції ЗМІ. Генсек ООН нагадав усім сторонам конфлікту, що подібні удари порушують міжнародне право.
Додамо також, Армія оборони Ізраїлю заявила, що по їх території з Гази ХАМАС випустив 2900 ракет. Відомство підкреслило, що продовжить захищати своїх громадян.
Як писало РБК-Україна, минулого тижня в Ізраїлі знову розгорівся конфлікт з бойовиками ХАМАС. Сторони конфлікту щодня обмінюються обстрілами, в результаті яких гинуть цивільні, докладніше читайте в матеріалі "Старі рани. Що відбувається в Ізраїлі і як може розвиватися конфлікт".