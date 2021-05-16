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Из Газы по Израилю выпустили 2900 ракет

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Израиль, Воскресенье 16 мая 2021 15:58
Из Газы по Израилю выпустили 2900 ракет Фото: ХАМАС выпустил по Израилю 2900 ракет (GettyImages)
Автор: Юлия Струк

Армия обороны Израиля заявила, что по их территории из Газы ХАМАС выпустил 2900 ракет. Ведомство подчеркнуло, что продолжит защищать своих граждан.

Об этом Армия обороны сообщила в своем Twitter.

"Это ущерб, нанесенный израильскому дому всего одной из 2900 ракет ХАМАС, выпущенных из Газы по Израилю. Израильтяне подвергаются нападению. Мы продолжим их защищать", - указано в сообщении.

Напомним, ранее Армия обороны Израиля объяснила вчерашний удар по многоэтажке "Аль-Джала" в Секторе Газа. В этой башне были офисы международных СМИ, в частности американского агентства Associated Press. Как пояснили израильские военные, в башне "Аль-Джала" находился оперативный штаб военной разведки боевиков ХАМАС.

Как писало РБК-Украина, в ООН выразили обеспокоенность по поводу удара ЦАХАЛ по башне "Аль-Джала", где размещались редакции СМИ. Генсек ООН напомнил всем сторонам конфликта, что подобные удары нарушают международное право.

Кроме того, вчера ЦАХАЛ также уничтожил несколько домов высокопоставленных боевиков ХАМАС в Секторе Газа.

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