Из Газы по Израилю выпустили 2900 ракет
Армия обороны Израиля заявила, что по их территории из Газы ХАМАС выпустил 2900 ракет. Ведомство подчеркнуло, что продолжит защищать своих граждан.
"Это ущерб, нанесенный израильскому дому всего одной из 2900 ракет ХАМАС, выпущенных из Газы по Израилю. Израильтяне подвергаются нападению. Мы продолжим их защищать", - указано в сообщении.
This is the damage caused to an Israeli home by just ONE of the 2900 Hamas rockets fired from Gaza into Israel.— Israel Defense Forces (@IDF) May 16, 2021
Israelis are under attack. We will continue to defend them. pic.twitter.com/RmKgP0Tn71
Напомним, ранее Армия обороны Израиля объяснила вчерашний удар по многоэтажке "Аль-Джала" в Секторе Газа. В этой башне были офисы международных СМИ, в частности американского агентства Associated Press. Как пояснили израильские военные, в башне "Аль-Джала" находился оперативный штаб военной разведки боевиков ХАМАС.
Как писало РБК-Украина, в ООН выразили обеспокоенность по поводу удара ЦАХАЛ по башне "Аль-Джала", где размещались редакции СМИ. Генсек ООН напомнил всем сторонам конфликта, что подобные удары нарушают международное право.
Кроме того, вчера ЦАХАЛ также уничтожил несколько домов высокопоставленных боевиков ХАМАС в Секторе Газа.