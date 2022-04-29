Гутерриш пообещал удвоить усилия ООН по спасению гражданских в Украине

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш пообещал приложить все усилия для спасения как можно большего количества мирных жителей в войне РФ против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter генсека.
Гутерриш подытожил свой визит в Киев. По словам генерального секретаря ООН, он потрясен мужеством украинцев во время войны.
"Я был поражен стойкостью и храбростью народа Украины. Мой сигнал им прост: мы не сдадимся", – написал Гутерриш.
Он также добавил, что будет стимулировать ООН к более активной деятельности по прекращению войны. В то же время генсек назвал самую уязвимую категорию населения в конфликте.
"ООН удвоит свои усилия по спасению жизней и уменьшению человеческих страданий. В этой войне, как и во всех остальных, гражданские лица всегда платят самую большую цену", – отметил Гутерриш.
К слову, Германия осудила РФ за ракетный удар по Киеву во время пребывания генсека ООН.
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