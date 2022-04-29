ru ua
Пт, 29 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Германия осудила ракетный удар по Киеву во время визита генсека ООН

Новина українською →
Берлин, Пятница 29 апреля 2022 18:34
Германия осудила ракетный удар по Киеву во время визита генсека ООН Фото: Германия осудила Россию за ракетные удары по Киеву 28 апреля (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Германия осудила Россию за нанесение ракетных ударов по Киеву во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Представитель немецкого правительства назвал эти действия Москвы бесчеловечными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP News.

"Мы решительно осуждаем ракетный удар России по Киеву, в то время как Гутерриш вчера вел переговоры", - цитирует издание официального представителя правительства Германии Вольфганга Бюхнера.

Он обвинил Россию в бесчеловечности и неуважении к международному праву.

Напомним, вечером 28 апреля российские военные выпустили по Киеву пять ракет. Одна из них попала в жилой дом в Шевченковском районе. На следующий день под завалами нашли тело погибшего, еще четырех человек госпитализировали.

Отметим, в момент обстрела в столице находился Антониу Гутерриш. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россию от ракетного удара не остановил даже визит главы международной организации.

Война России против Украины идет 65-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия Киев ООН Война в Украине
NEWS
65-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
65-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Второй фронт. Зачем Россия готовит атаку на юге и чего ждать от Приднестровья
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Второй фронт. Зачем Россия готовит атаку на юге и чего ждать от Приднестровья