Гутерріш пообіцяв подвоїти зусилля ООН для порятунку цивільних в Україні

Гутерріш підсумував свій візит до Києва. За словами генерального секретаря ООН, він захоплений мужністю українців у час війни.

"Я був вражений стійкістю і хоробрістю народу України. Мій сигнал їм простий: ми не здамося", – написав Гутерріш.

Він також додав, що стимулюватиме ООН до активнішої діяльності з припинення війни. Водночас генсек назвав найвразливішу категорії населення у конфлікті.

"ООН подвоїть свої зусилля для порятунку життів і зменшенню людських страждань. У цій війні, як і у всіх інших, цивільні особи завжди платять найбільшу ціну", – відзначив Гутерріш.