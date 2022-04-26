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Гутерриш получил согласие Путина на участие ООН в эвакуации граждан из Мариуполя

Фото: Эвакуация из Мариуполя (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш договорился с президентом РФ Владимиром Путиным об эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter организации.

Генсек добился участия ООН и Красного Креста в эвакуации гражданских из "Азовстали". Принципиальное согласие дал президент России.

"В Москве генерального секретаря ООН принял президент РФ. В ходе встречи тет-а-тет президент Путин дал принципиальное согласие на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе", – говорится в сообщении.

В то же время российский президент заявил об отсутствии боевых действий в городе. Кроме того, он назвал "провокацией" зверства в Буче Киевской области.

Напомним, что президент Путин объявил условия подписания договора о гарантиях безопасности Украины.

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