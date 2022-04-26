Гутерріш отримав згоду Путіна на участь ООН в евакуації цивільних із Маріуполя

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про евакуацію мирних мешканців із заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter організації .

Генсек домігся участі ООН і Червоного Хреста в евакуації цивільних з "Азовсталі". Принципову згоду надав президент Росії.

"У Москві генерального секретаря ООН прийняв президент РФ. Під час зустрічі тет-а-тет президент Путін дав принципову згоду на участь ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста в евакуації мирних мешканців із заводу "Азовсталь" у Маріуполі", – йдеться в повідомленні.

Натомість російський президент заявив про відсутність бойових дій у місті. Окрім того, він назвав "провокацією" звірства в Бучі на Київщині.