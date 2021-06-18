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Гутерриш остался генсеком ООН на второй срок

Автор: РБК-Украина

Генеральная ассамблея ООН назначила Генерального секретаря Антониу Гутерриша на второй срок. Новый пятилетний срок полномочий генсека начнется с 1 января следующего года.

Об этом сообщает Reuters.

Резолюцию о назначении Гутерриша приняли без голосования всеобщим одобрением. Он являлся единственным кандидатом на этот пост.

Гутерриш сменил на должности генсека ООН Пана Ги Муна в январе 2017 года, всего за несколько недель до вступления в должность президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Большая часть первого срока Гутерриша была направлена на то, чтобы успокоить Трампа, который ставил под сомнение ценность ООН и многостороннего подхода.

Напомним, 8 июня Совет Безопасности ООН поддержал кандидатуру генерального секретаря Антониу Гутерриша на второй срок.

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Антониу ГутерришООН