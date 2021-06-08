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Совет Безопасности ООН поддержал кандидатуру генсека Гутерриша на второй срок

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Вторник 08 июня 2021 20:19
Совет Безопасности ООН поддержал кандидатуру генсека Гутерриша на второй срок Фото: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Совет Безопасности ООН поддержал кандидатуру генерального секретаря Антониу Гутерриша на второй срок. При этом Совбез рекомендовал Генеральной Ассамблее назначить его еще на пять лет с 1 января 2022 года.

Об этом сообщает Reuters.

"Я очень благодарен членам совета за доверие, которое они оказали мне. Я буду глубоко польщен, если Генеральная Ассамблея доверит мне обязанности второго мандата", - говорится в заявлении Гуттериша.

Гутерриш сменил Пан Ги Муна в январе 2017 года, всего за несколько недель до вступления в должность президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Большая часть первого срока Гутерриша была направлена на то, чтобы успокоить Трампа, который ставил под сомнение ценность ООН и многостороннего подхода.

Соединенные Штаты являются крупнейшим финансовым донором ООН, на их долю приходится 22% регулярного бюджета и около четверти бюджета миротворческих операций. Новый президент США Джо Байден уже начал восстанавливать финансирование некоторых учреждений ООН, сокращенное Трампом, и возобновил контакты с органом.

Нью-Йоркская организация Human Rights Watch призвала Гутерриша занять более публичную позицию во время своего второго срока, отметив, что его "недавняя готовность" осудить злоупотребления в Мьянме и Беларуси должна быть расширена, чтобы включить "влиятельные и защищенные" правительства, заслуживающие осуждения.

"Первый срок Гутерриша был определен публичным молчанием в отношении нарушений прав человека со стороны Китая, России, США и их союзников", - заявил Кеннет Рот, исполнительный директор Human Rights Watch.

Напомним, ранее Гутерриш поддержал призыв международного сообщества по расследованию инцидента с самолетом Ryanair в Беларуси.

Кроме того, Гутерриш приветствовал соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

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