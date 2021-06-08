Совет Безопасности ООН поддержал кандидатуру генсека Гутерриша на второй срок
Совет Безопасности ООН поддержал кандидатуру генерального секретаря Антониу Гутерриша на второй срок. При этом Совбез рекомендовал Генеральной Ассамблее назначить его еще на пять лет с 1 января 2022 года.
Об этом сообщает Reuters.
"Я очень благодарен членам совета за доверие, которое они оказали мне. Я буду глубоко польщен, если Генеральная Ассамблея доверит мне обязанности второго мандата", - говорится в заявлении Гуттериша.
Гутерриш сменил Пан Ги Муна в январе 2017 года, всего за несколько недель до вступления в должность президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Большая часть первого срока Гутерриша была направлена на то, чтобы успокоить Трампа, который ставил под сомнение ценность ООН и многостороннего подхода.
Соединенные Штаты являются крупнейшим финансовым донором ООН, на их долю приходится 22% регулярного бюджета и около четверти бюджета миротворческих операций. Новый президент США Джо Байден уже начал восстанавливать финансирование некоторых учреждений ООН, сокращенное Трампом, и возобновил контакты с органом.
Нью-Йоркская организация Human Rights Watch призвала Гутерриша занять более публичную позицию во время своего второго срока, отметив, что его "недавняя готовность" осудить злоупотребления в Мьянме и Беларуси должна быть расширена, чтобы включить "влиятельные и защищенные" правительства, заслуживающие осуждения.
"Первый срок Гутерриша был определен публичным молчанием в отношении нарушений прав человека со стороны Китая, России, США и их союзников", - заявил Кеннет Рот, исполнительный директор Human Rights Watch.
Напомним, ранее Гутерриш поддержал призыв международного сообщества по расследованию инцидента с самолетом Ryanair в Беларуси.
Кроме того, Гутерриш приветствовал соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.