RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Гутерріш залишився генсеком ООН на другий термін

Автор: РБК-Україна

Генеральна Асамблея ООН призначила Генерального секретаря Антоніу Гутерріша на другий термін. Новий п'ятирічний термін повноважень генсека почнеться з 1 січня наступного року.

Про це повідомляє Reuters.

Резолюцію про призначення Гутерріша прийняли без голосування загальним схваленням. Він був єдиним кандидатом на цей пост.

Гутерріш змінив на посаді генсека ООН Пана Гі Муна в січні 2017 року, всього за кілька тижнів до вступу на посаду президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Велика частина першого терміну Гутерріша була спрямована на те, щоб заспокоїти Трампа, який ставив під сумнів цінність ООН і багатостороннього підходу.

Нагадаємо, 8 червня Рада Безпеки ООН підтримала кандидатуру генерального секретаря Антоніу Гутерріша на другий термін.

Читайте РБК-Україна в Google News
Антоніу ГутеррішООН