Гутерриш оправдал встречу с Путиным необходимостью говорить с источником проблем

Генсек ООН заявил о необходимости поддерживать диалог со всеми сторонами войны. Критику своего визита в Москву он не принимает.

"Смысл говорить с лидером РФ есть; есть смысл говорить с любыми другими заинтересованными сторонами нынешнего кризиса", – заявил Гутерриш.

По его словам, встреча с Путиным привела к "конкретным результатам". Именно благодаря ей удалось эвакуировать мирных жителей Мариуполя из "Азовстали".

"Я думаю, что спасенные жизни гражданских, которые находились в бункерах Мариуполя, заслуживают того, чтобы я встречался с кем-либо в любой части мира без сомнений, что это правильно", – добавил Гутерриш.

Две недели назад генсек ООН ездил в Россию и Украину, где встретился с президентами Путиным и Зеленским. Единственным результатом переговоров стала эвакуация гражданских из "Азовстали" в Мариуполе, а португальца раскритиковали за выбранный маршрут – он встретился с Путиным до посещения мест зверств армии РФ.