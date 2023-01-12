Гутерреш згадав у Радбезі ООН про верховенство беззаконня, яке створює Росія

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш згадав у Раді безпеки ООН про глобальні проблеми, які створила російська війна в Україні, та беззаконня, яке вона провокує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прямий ефір засідання Ради безпеки ООН на телеканалі "Голос Америки".

Виступаючи сьогодні, 12 січня, під час відкритих дебатів міністерського рівня щодо верховенства права у відносинах між державами, Гутерреш зазначив, що саме верховенство права є основоположним принципом для ООН і місії миру.

"Воно захищає вразливих, запобігає дискримінації, насиллю та іншим зловживанням, починаючи з маленького селища і до глобального рівня, включаючи державні і приватні структури", - підкреслив генсек ООН.

При цьому він назвав верховенство права інструментом боротьби з геноцидом, і навіть під час війни держави мають дотримуватися положень міжнародного права.

Проте, за його словами, деякі держави продовжують безкарно порушувати міжнародне право.

"Російське вторгнення в Україну призвело до гуманітарної катастрофи та порушення прав людини, травмувало покоління дітей та прискорило глобальну продовольчу й енергетичну кризи", - зазначив генсек.

Гутерреш підкреслив, що будь-яка анексія території держави іншою державою через загрозу силою або за допомогою її є порушенням статуту ООН та міжнародного права.

"У всьому світі ООН мобілізована для боротьби з безкарністю та прагне притягнути винних до відповідальності за допомогою справедливого, незалежного судового розгляду", - зауважив він.

І додав, що вважає особливою роль Міжнародного кримінального суду як центрального інституту міжнародної системи правосуддя.