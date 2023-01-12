Гутерреш напомнил в Совбезе ООН о верховенстве беззакония, которое создает Россия

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш упомянул в Совбезе ООН о глобальных проблемах, которые создала российская война в Украине, и беззаконие, которое она провоцирует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прямой эфир заседания Совбеза ООН на телеканале "Голос Америки".

Выступая сегодня, 12 января, во время открытых дебатов министерского уровня по верховенству права в отношениях между государствами, Гутерреш отметил, что именно верховенство права является основополагающим принципом для ООН и миссии мира.

"Оно защищает уязвимых, предотвращает дискриминацию, насилие и другие злоупотребления, начиная с маленького поселка и до глобального уровня, включая государственные и частные структуры", - подчеркнул генсек ООН.

При этом он назвал верховенство права инструментом борьбы с геноцидом, и отметил, что и во время войны государства должны соблюдать положения международного права.

Однако, по его словам, некоторые государства продолжают безнаказанно нарушать международное право.

"Российское вторжение в Украину привело к гуманитарной катастрофе и нарушению прав человека, травмировало поколение детей и ускорило глобальный продовольственный и энергетический кризисы", - отметил генсек.

Гутерреш подчеркнул, что любая аннексия территории государства другим государством посредством угрозы силой или с помощью ее является нарушением устава ООН и международного права.

"Во всем мире ООН мобилизована для борьбы с безнаказанностью и стремится привлечь виновных к ответственности путем справедливого, независимого судебного разбирательства", - отметил он.

И добавил, что считает особой роль Международного уголовного суда как центрального института международной системы правосудия.