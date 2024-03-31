Гутерреш засудив вибух у Лівані, в якому постраждали миротворці ООН

Вдень 30 березня четверо військових спостерігачів ООН були поранені, коли снаряд розірвався поруч із ними. Орган ООН з нагляду за виконанням умов перемир'я (UNTSO) не встановив джерело обстрілу.

Два неназваних джерела агентства Reuters в органах безпеки звинуватили в ударі Ізраїль. За їхніми даними, інцидент стався за межами прикордонного міста Рмейш на півдні Лівану. Автомобіль перевозив трьох технічних спостерігачів ООН та одного ліванського перекладача, коли по ньому було завдано удару.

Офіс Гутерріша повідомив, що зараз триває розслідування, яке проводять Тимчасові сили Організації Об'єднаних Націй у Лівані (UNIFIL).

У заяві також зазначається, що ситуація на "блакитній лінії" між Ліваном та Ізраїлем з 8 жовтня минулого року продовжує викликати серйозне занепокоєння, оскільки супроводжується щоденними перестрілками між недержавними збройними угрупованнями, що базуються в Лівані, та Армією оборони Ізраїлю. В документі також зазначається, що "бойові дії є порушенням резолюції 1701 Ради Безпеки" від 2006 року, яка була спрямована на врегулювання війни в Лівані.

"Вплив на цивільні райони, коли повідомляється про десятки жертв серед цивільного населення, руйнування житлових і сільськогосподарських районів та переміщення десятків тисяч людей по обидва боки "блакитної лінії", є неприйнятним. Ці дії становлять серйозну загрозу для безпеки і стабільності Лівану, Ізраїлю та регіону", - йдеться в заяві офісу Гутерреша.