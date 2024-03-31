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Гутерриш осудил взрыв в Ливане, в котором пострадали миротворцы ООН

Фото: на юге Ливана взрывом ранило миротворцев ООН (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осуждает взрыв на юге Ливана, в результате которого получили ранения четверо миротворцев организации. Ливан обвинил в атаке Израиль, но Тель-Авив отвергает обвинения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Днем 30 марта четверо военных наблюдателей ООН были ранены, когда снаряд разорвался рядом с ними. Орган ООН по надзору за выполнением условий перемирия (UNTSO) не установил источник обстрела.

Два неназванных источника агентства Reuters в органах безопасности обвинили в ударе Израиль. По их данным, инцидент произошел за пределами пограничного города Рмейш на юге Ливана. Автомобиль перевозил трех технических наблюдателей ООН и одного ливанского переводчика, когда по нему был нанесен удар.

Офис Гутерриша сообщил, что сейчас продолжается расследование, которое проводят Временные силы Организации Объединенных Наций в Ливане (UNIFIL).

В заявлении также отмечается, что ситуация на "голубой линии" между Ливаном и Израилем с 8 октября прошлого года продолжает вызывать серьезное беспокойство, поскольку сопровождается ежедневными перестрелками между негосударственными вооруженными группировками, базирующимися в Ливане, и Армией обороны Израиля. В документе также отмечается, что "боевые действия являются нарушением резолюции 1701 Совета Безопасности" от 2006 года, которая была направлена на урегулирование войны в Ливане.

"Влияние на гражданские районы, когда сообщается о десятках жертв среди гражданского населения, разрушение жилых и сельскохозяйственных районов и перемещение десятков тысяч людей по обе стороны "голубой линии", является неприемлемым. Эти действия представляют серьезную угрозу для безопасности и стабильности Ливана, Израиля и региона", - говорится в заявлении офиса Гутерриша.

Атаки группировки "Хезболла"

"Хезболла" ("Партия Аххала" или "Партия Бога", взято из Корана) - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства. Организация была создана во время гражданской войны в Ливане в 1982 году группой радикальных шиитских священнослужителей при финансовой поддержке Ирана. Ее целью провозгласили военный ответ на израильскую оккупацию части Ливана.

С началом наземной операции Армии обороны Израиля против ХАМАС в Секторе Газа в октябре 2023 года, боевики "Хезболла" начали обстреливать ракетами территорию Израиля и американские объекты в соседних странах. Террористы почти ежедневно атакуют израильские города и военные объекты, объясняя свои действия поддержкой террористов ХАМАС.

Тель-Авив опасается, что боевики "Хезболлы" могут также вторгнуться в Израиль, как и ХАМАС в октябре прошлого года.

В среду, 27 марта, Израиль нанес авиаудар по Набатии на юге Ливана. Погибли как минимум семь человек.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что атаки "Хезболла" приближают эскалацию и могут заставить страну начать военные действия в Ливане.

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Ливан