Гутерриш осудил взрыв в Ливане, в котором пострадали миротворцы ООН

Днем 30 марта четверо военных наблюдателей ООН были ранены, когда снаряд разорвался рядом с ними. Орган ООН по надзору за выполнением условий перемирия (UNTSO) не установил источник обстрела.

Два неназванных источника агентства Reuters в органах безопасности обвинили в ударе Израиль. По их данным, инцидент произошел за пределами пограничного города Рмейш на юге Ливана. Автомобиль перевозил трех технических наблюдателей ООН и одного ливанского переводчика, когда по нему был нанесен удар.

Офис Гутерриша сообщил, что сейчас продолжается расследование, которое проводят Временные силы Организации Объединенных Наций в Ливане (UNIFIL).

В заявлении также отмечается, что ситуация на "голубой линии" между Ливаном и Израилем с 8 октября прошлого года продолжает вызывать серьезное беспокойство, поскольку сопровождается ежедневными перестрелками между негосударственными вооруженными группировками, базирующимися в Ливане, и Армией обороны Израиля. В документе также отмечается, что "боевые действия являются нарушением резолюции 1701 Совета Безопасности" от 2006 года, которая была направлена на урегулирование войны в Ливане.

"Влияние на гражданские районы, когда сообщается о десятках жертв среди гражданского населения, разрушение жилых и сельскохозяйственных районов и перемещение десятков тысяч людей по обе стороны "голубой линии", является неприемлемым. Эти действия представляют серьезную угрозу для безопасности и стабильности Ливана, Израиля и региона", - говорится в заявлении офиса Гутерриша.