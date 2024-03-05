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Атаки "Хезболли" наближають Ізраїль до військових дій у Лівані, - Галлант

Вівторок 05 березня 2024 15:36
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Атаки "Хезболли" наближають Ізраїль до військових дій у Лівані, - Галлант Фото: Йоав Галлант, міністр оборони Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Агресія "Хезболли" проти Ізраїлю може змусити країну розпочати воєнні дії у Лівані. Атаки бойовиків наближають ескалацію.

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Глава міноборони провів зустріч з старшим радником президента США Амосом Хохштейном.

Сторони обговорили щоденні ракетні та безпілотні атаки "Хезболли", а також зусилля по досягненню угоди, внаслідок якої терористичне угрупування пійде від кордону з Ізраїлем і припинить бойові дії, що дозволить переміщеним жителям північної частини Ізраїлю повернутися до своїх будинків.

"Ми віддані дипломатичному процесу. Однак агресія "Хезболли" наближає нас до критичної точки в ухваленні рішення про наші воєнні дії в Лівані", - зазначив Галлант.

За його словами, "Хезболла" "тягне сторони до небезпечної ескалації".

Що передувало

Нагадаємо, ще у грудні минулого року видання The Times повідомляло про те, що Ізраїль може розпочати наземну операцію проти "Хезболли" на півдні Лівану.

У країні побоюються, що бойовики "Хезболли" можуть також вторгнутися до Ізраїлю, як і ХАМАС у жовтні минулого року.

В рамках операції ізраїльські військові, мабуть, хочуть відтіснити учасників терористичного угрупування від кордону.

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