Атаки "Хезболли" наближають Ізраїль до військових дій у Лівані, - Галлант

Агресія "Хезболли" проти Ізраїлю може змусити країну розпочати воєнні дії у Лівані. Атаки бойовиків наближають ескалацію.

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Глава міноборони провів зустріч з старшим радником президента США Амосом Хохштейном.

Сторони обговорили щоденні ракетні та безпілотні атаки "Хезболли", а також зусилля по досягненню угоди, внаслідок якої терористичне угрупування пійде від кордону з Ізраїлем і припинить бойові дії, що дозволить переміщеним жителям північної частини Ізраїлю повернутися до своїх будинків.

"Ми віддані дипломатичному процесу. Однак агресія "Хезболли" наближає нас до критичної точки в ухваленні рішення про наші воєнні дії в Лівані", - зазначив Галлант.

За його словами, "Хезболла" "тягне сторони до небезпечної ескалації".

Що передувало

Нагадаємо, ще у грудні минулого року видання The Times повідомляло про те, що Ізраїль може розпочати наземну операцію проти "Хезболли" на півдні Лівану.

У країні побоюються, що бойовики "Хезболли" можуть також вторгнутися до Ізраїлю, як і ХАМАС у жовтні минулого року.

В рамках операції ізраїльські військові, мабуть, хочуть відтіснити учасників терористичного угрупування від кордону.