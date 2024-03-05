Атаки "Хезболли" наближають Ізраїль до військових дій у Лівані, - Галлант
Агресія "Хезболли" проти Ізраїлю може змусити країну розпочати воєнні дії у Лівані. Атаки бойовиків наближають ескалацію.
Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Глава міноборони провів зустріч з старшим радником президента США Амосом Хохштейном.
Сторони обговорили щоденні ракетні та безпілотні атаки "Хезболли", а також зусилля по досягненню угоди, внаслідок якої терористичне угрупування пійде від кордону з Ізраїлем і припинить бойові дії, що дозволить переміщеним жителям північної частини Ізраїлю повернутися до своїх будинків.
"Ми віддані дипломатичному процесу. Однак агресія "Хезболли" наближає нас до критичної точки в ухваленні рішення про наші воєнні дії в Лівані", - зазначив Галлант.
За його словами, "Хезболла" "тягне сторони до небезпечної ескалації".
Що передувало
Нагадаємо, ще у грудні минулого року видання The Times повідомляло про те, що Ізраїль може розпочати наземну операцію проти "Хезболли" на півдні Лівану.
У країні побоюються, що бойовики "Хезболли" можуть також вторгнутися до Ізраїлю, як і ХАМАС у жовтні минулого року.
В рамках операції ізраїльські військові, мабуть, хочуть відтіснити учасників терористичного угрупування від кордону.
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