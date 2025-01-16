Гутерреш обіцяє підтримку ООН угоди між Ізраїлем та ХАМАСом

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш привітав укладення угоди про припинення вогню в Секторі Газа та звільнення заручників. Він запевнив, що Організація готова допомогти з реалізацією цієї ініціативи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ООН.

Виступаючи перед журналістами у штаб-квартирі ООН, генсек подякував посередникам Єгипту, Катару та США за їхні самовіддані зусилля у досягненні угоди.

"Їхня непохитна відданість пошуку дипломатичного рішення мала вирішальне значення для досягнення цього прориву", - сказав Гутерреш.

Він закликав усі зацікавлені сторони дотримуватися своїх зобов'язань, щоб забезпечити повну реалізацію угоди.

Мета - подолати гуманітарну катастрофу

Підкресливши, що пріоритетом має бути полегшення величезних страждань, спричинених конфліктом, Гутерреш заявив, що ООН готова підтримати реалізацію угоди та збільшити обсяги надання сталої гуманітарної допомоги.

"Вкрай важливо, щоб це припинення вогню усунуло значні безпекові та політичні перешкоди для доставки допомоги через Газу, щоб ми могли підтримати значне збільшення термінової гуманітарної допомоги, яка рятує життя людей. Гуманітарна ситуація перебуває на катастрофічному рівні", - попередив він.

Гутерреш також закликав усі сторони сприяти швидкому, безперешкодному та безпечному наданню гуманітарної допомоги всім цивільним особам, які її потребують. ООН, зі свого боку, "робитиме усе, що в людських силах, усвідомлюючи серйозні виклики та обмеження, з якими ми зіткнемося".

Генсек очікує, що ці зусилля будуть підтримані гуманітарними організаціями, приватним сектором і двосторонніми ініціативами.

"Ця угода є важливим першим кроком, але ми повинні мобілізувати всі зусилля для досягнення більш широких цілей, включаючи збереження єдності, нерозривності та цілісності окупованої палестинської території", - сказав він.

Єдність палестинців - важливий фактор

У зв'язку з цим Гутерреш підкреслив, що єдність палестинців має важливе значення для досягнення тривалого миру і стабільності та наголосив, що головним пріоритетом має залишатися об'єднане палестинське управління.

"Я закликаю сторони і всіх відповідних партнерів скористатися цією можливістю для встановлення надійного політичного шляху до кращого майбутнього для палестинців, ізраїльтян та всього регіону", - зазначив він.

Він підкреслив необхідність припинення окупації й досягнення шляхом переговорів рішення про дві держави між ізраїльтянами і палестинцями.