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Гутерреш обещает поддержку ООН соглашения между Израилем и ХАМАСом

Четверг 16 января 2025 00:55
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Гутерреш обещает поддержку ООН соглашения между Израилем и ХАМАСом Фото: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал заключение соглашения о прекращении огня в Секторе Газа и освобождения заложников. Он заверил, что Организация готова помочь с реализацией этой инициативы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ООН.

Выступая перед журналистами в штаб-квартире ООН, генсек поблагодарил посредников Египта, Катара и США за их самоотверженные усилия в достижении соглашения.

"Их непоколебимая преданность поиску дипломатического решения имела решающее значение для достижения этого прорыва", - сказал Гутерреш.

Он призвал все заинтересованные стороны соблюдать свои обязательства, чтобы обеспечить полную реализацию соглашения.

Цель - преодолеть гуманитарную катастрофу

Подчеркнув, что приоритетом должно быть облегчение огромных страданий, вызванных конфликтом, Гутерреш заявил, что ООН готова поддержать реализацию соглашения и увеличить объемы предоставления устойчивой гуманитарной помощи.

"Крайне важно, чтобы это прекращение огня устранило значительные безопасности и политические препятствия для доставки помощи через Газу, чтобы мы могли поддержать значительное увеличение срочной гуманитарной помощи, которая спасает жизни людей. Гуманитарная ситуация находится на катастрофическом уровне", - предупредил он.

Гутерреш также призвал все стороны способствовать быстрому, беспрепятственному и безопасному предоставлению гуманитарной помощи всем гражданским лицам, которые в ней нуждаются. ООН, со своей стороны, "будет делать все, что в человеческих силах, осознавая серьезные вызовы и ограничения, с которыми мы столкнемся".

Генсек ожидает, что эти усилия будут поддержаны гуманитарными организациями, частным сектором и двусторонними инициативами.

"Это соглашение является важным первым шагом, но мы должны мобилизовать все усилия для достижения более широких целей, включая сохранение единства, неразрывности и целостности оккупированной палестинской территории", - сказал он.

Единство палестинцев - важный фактор

В связи с этим Гутерреш подчеркнул, что единство палестинцев имеет важное значение для достижения прочного мира и стабильности и подчеркнул, что главным приоритетом должно оставаться объединенное палестинское управление.

"Я призываю стороны и всех соответствующих партнеров воспользоваться этой возможностью для установления надежного политического пути к лучшему будущему для палестинцев, израильтян и всего региона", - отметил он.

Он подчеркнул необходимость прекращения оккупации и достижения путем переговоров решения о двух государствах между израильтянами и палестинцами.

Мирное соглашение между Израилем и ХАМАС

В мае 2024 года начались переговоры о прекращении огня и обмене заложниками между Израилем и ХАМАС. Посредниками выступили Катар и Египет. Переговоры базировались на проекте трехэтапного соглашения Байдена.

Однако в течение прошлого года процесс происходил медленно и сложно. В начале января стороны возобновили переговоры.

По данным израильских СМИ, 15 января Израиль и ХАМАС согласовали текст соглашения о прекращении огня в Секторе Газа и обмене заложниками. Оно содержит три фазы.

Президент США Джо Байден прогнозирует прекращение боевых действий в Секторе Газа после заключения соглашения.

Президент Израиля призвал правительство одобрить "мирное" соглашение с палестинской группировкой.

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