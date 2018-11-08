Гута мог ускорить свою экстрадицию из Швейцарии, - DW

Фото: Николай Гута (mriya.ua)

Гута отозвал жалобу, поданную ранее в Федеральный суд Швейцарии, с требованием отменить разрешение на экстрадицию

Бывший руководитель агрохолдинга "Мрия" Николай Гута, которого в Украине подозревают в хищении почти 800 млн гривен, мог добровольно ускорить свою экстрадиции из Швейцарии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Выдача правоохранительным органам Украины стала возможной после того, как в сентябре Федеральный административный суд отклонил жалобу Гуты на отказ в предоставлении убежища в Швейцарии. Гута настаивал, что украинские правоохранительные органы преследуют его "по политическим мотивам".

Несмотря на то, что Гута четыре года сопротивлялся выдаче Украине, по возвращению на родину, он сразу вышел на свободу, отмечает DW.

Как сообщил DW представитель Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко, Шевченковский районный суд 6 ноября отпустил Гуту под личное обязательство. "То есть, он сам отвечает за себя", - уточнил Лысенко.

Уточняется, что после отказа в убежище Гута 15 октября подал жалобу в Федеральный суд Швейцарии с требованием отменить разрешение на экстрадицию. Однако уже через несколько дней жалоба была отозвана.

"19 октября жалоба была отозвана", - сообщил в ответ на запрос DW Федеральное ведомство юстиции Швейцарии.

Таким образом, Гута фактически добровольно вернулся в Украину.

Часть вероятно выведенных Гутой средств "Мрии", очевидно, оказалась в Германии. Как показало расследование DW, в период, на который приходится инкриминируемое Гуте хищение денег инвесторов, он построил виллу в курортном баварском городке Гармиш-Партненкирхен. Финансирование строительства организовывал в то время финансовый директор холдинга Андрей Буряк. Его подпись стоит под рядом кредитных соглашений между оффшорной фирмой Гуты и кипрской фирмой, на которую была оформлена вилла. Отмечается, что на строительство виллы в Баварии, вероятно, могли быть использованы средства холдинга.

Отмечается, что после расследования суд на Кипре по иску кредиторов "Мрии" вынес решение о запрете на продажу виллы в Гармиш-Партенкирхене. Таким образом, была сорвана продажа элитной недвижимости украинскому торговому магнату Виктору Карачуну.

Напомним, вчера Шевченковский районный суд Киева постановил отпустить бывшего руководителя агрохолдинга "Мрия" Николая Гуту под личное обязательство.

Гуту экстрадировали из Швейцарии 5 ноября. Отметим, в 2014 году один из крупнейших украинских агррхолдингов "Мрия" не смог рассчитаться с кредиторами и объявил дефолт. Его владельцы исчезли со значительной суммой денег. Гута был задержан в Швейцарии. В Украине его подозревают в мошенничестве на сумму свыше 800 миллионов гривен. Весной СМИ сообщали, что он продает принадлежащую ему самую дорогую виллу в Германии Villa Glory и переезжает в швейцарский кантон Обвальден.