Гута міг прискорити свою екстрадицію зі Швейцарії, - DW

Фото: Микола Гута (mriya.ua)

Гута відкликав скаргу, подану раніше в Федеральний суд Швейцарії, з вимогою скасувати дозвіл на екстрадицію

Колишній керівник агрохолдингу "Мрія" Микола Гута, якого в Україні підозрюють у розкраданні майже 800 млн гривень, міг добровільно прискорити свою екстрадицію зі Швейцарії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Видавання правоохоронним органам України стало можливим після того, як у вересні Федеральний адміністративний суд відхилив скаргу Гути на відмову в наданні притулку в Швейцарії. Гута наполягав, що українські правоохоронні органи переслідують його "з політичних мотивів".

Незважаючи на те, що Гута чотири роки пручався видачі Україні, по поверненню на батьківщину, він одразу вийшов на свободу, зазначає DW.

Як повідомив DW представник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко, Шевченківський районний суд 6 листопада відпустив Гуту під особисте зобов'язання. "Тобто, він сам відповідає за себе", - уточнив Лисенко.

Уточнюється, що після відмови в притулку Гута 15 жовтня подав скаргу у Федеральний суд Швейцарії з вимогою скасувати дозвіл на екстрадицію. Проте вже через кілька днів скарга була відкликана.

"19 жовтня скарга була відкликана", - повідомив у відповідь на запит DW Федеральне відомство юстиції Швейцарії.

Таким чином, Гута фактично добровільно повернувся в Україну.

Частина ймовірно виведених Гутою коштів "Мрії", очевидно, виявилася в Німеччині. Як показало розслідування DW, у період, на який припадає інкриміноване Гуті розкрадання грошей інвесторів, він побудував віллу в баварському курортному містечку Гарміш-Партненкірхен. Фінансування будівництва організовував у той час фінансовий директор холдингу Андрій Буряк. Його підпис стоїть під рядом кредитних угод між офшорною фірмою Гути і кіпрською фірмою, на яку була оформлена вілла. Відзначається, що на будівництво вілли в Баварії, ймовірно, могли бути використані засоби холдингу.

Зазначається, що після розслідування суд на Кіпрі за позовом кредиторів "Мрії" виніс рішення про заборону на продаж вілли в Гарміш-Партенкірхені. Таким чином, було зірвано продаж елітної нерухомості українському торговому магнату Віктору Карачуну.

Нагадаємо, вчора Шевченківський районний суд Києва постановив відпустити колишнього керівника агрохолдингу "Мрія" Миколая Гуту під особисте зобов'язання.

Гуту екстрадували зі Швейцарії 5 листопада. Зазначимо, у 2014 році один з найбільших українських агррхолдингов "Мрія" не зміг розрахуватися з кредиторами і оголосив дефолт. Його власники зникли зі значною сумою грошей. Гута був затриманий в Швейцарії. В Україні його підозрюють у шахрайстві на суму понад 800 мільйонів гривень. Навесні ЗМІ повідомляли, що він продає належну йому найдорожчу віллу в Німеччині Villa Glory і переїжджає в швейцарський кантон Обвальден.