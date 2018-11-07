Суд отпустил под личное обязательство экс-руководителя агрохолдинга "Мрия"

Фото: Николай Гута (mriya.ua)

Шевченковский райсуд Киева рассмотрел меру пресечения Гуте вчера

Шевченковский районный суд Киева постановил отпустить бывшего руководителя агрохолдинга "Мрия" Николая Гуту под личное обязательство. Об этом РБК-Украина сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

По словам Лысенко, заседание суда состоялось во вторник, 6 ноября.

"Именно так, Шевченковским судом было принято решение о том, чтобы отпустить его (Николая Гуту, - ред.) под личное обязательство. Заседание состоялось еще вчера", - сказал он.

На вопрос о том, проходило ли заседание в закрытом режиме, Лысенко ответил, что не знает.

Напомним, Гуту экстрадировали из Швейцарии 5 ноября. Отметим, в 2014 году один из крупнейших украинских агррхолдингов "Мрия" не смог рассчитаться с кредиторами и объявил дефолт. Его владельцы исчезли со значительной суммой денег.

Николай Гута был задержан в Швейцарии. В Украине его подозревают в мошенничестве на сумму свыше 800 миллионов гривен. Весной СМИ сообщали, что он продает принадлежащую ему самую дорогую виллу в Германии Villa Glory и переезжает в швейцарский кантон Обвальден.