Фото: місце затримання (gp.gov.ua)

В Україні його підозрюють у шахрайстві на суму понад 800 мільйонів гривень

В Україну екстрадований колишній співвласник агрохолдингу "Мрія" Микола Гута. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

У 2014 році один з найбільших українських агррхолдингов "Мрія" не зміг розрахуватися з кредиторами і оголосив дефолт. Його власники зникли зі значною сумою грошей.

З 2015-го року колишніх власників "Мрії" Івана і Микола Гут розшукував Інтерпол.

Микола Гута був затриманий у Швейцарії. В Україні його підозрюють у шахрайстві на суму понад 800 мільйонів гривень. Навесні ЗМІ повідомляли, що він продає належну йому найдорожчу віллу в Німеччині Villa Glory і переїжджає в швейцарський кантон Обвальден.

Відзначимо, також раніше в Європолі повідомили про затримання французькими жандармами "високопоставленого втікача" з України, який фальсифікував свою смерть і розкішно жив у Франції.

Пізніше РБК-Україна повідомило, що затриманим у Франції "українським корупціонером" виявився Дмитро Малиновський - керівник фірми-прокладки, яку в період 2003-2010 років використовували для ухилення від сплати податків концерном "Стирол"