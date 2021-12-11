Густой туман и гололедица: ГСЧС предупредила о нарушении движения на дорогах 11 и 12 декабря

Ночью и утром 11 декабря, ожидается І уровень опасности в западных и Винницкой областях. На дорогах возможна гололедица и ухудшение видимости из-за тумана (200-500 метров).

12 декабря в западных областях ночью и утром, кроме тумана и гололеда, возможны значительные осадки в виде мокрого снега.

На Прикарпатье в тот же день также ожидается сильный мокрый снег.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах", - добавляет пресс-служба.