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Густой туман и гололедица: ГСЧС предупредила о нарушении движения на дорогах 11 и 12 декабря

Автор: Сергей Пышкин

ГСЧС предупредила о нарушении видимости в ряде областей 11 и 12 декабря. Ожидаются густой туман и гололедица.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Ночью и утром 11 декабря, ожидается І уровень опасности в западных и Винницкой областях. На дорогах возможна гололедица и ухудшение видимости из-за тумана (200-500 метров).

12 декабря в западных областях ночью и утром, кроме тумана и гололеда, возможны значительные осадки в виде мокрого снега.

На Прикарпатье в тот же день также ожидается сильный мокрый снег.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах", - добавляет пресс-служба.

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