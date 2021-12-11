RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Густий туман та ожеледиця: ДСНС попередила про порушення руху на дорогах 11 та 12 грудня

Автор: Сергій Пишкін

ДСНС попередила про порушення видимості в низці областей 11 та 12 грудня. Очікуються густий туман та ожеледиця.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Вночі та вранці 11 грудня, очікується І рівень небезпечності у західних та Вінницькій областях. На дорогах можлива ожеледиця та погіршення видимості через туман (200-500 метрів).

12 грудня у західних областях вночі й вранці, окрім туману й ожеледиці, можливі значні опади у вигляді мокрого снігу.

На Прикарпатті того ж дня також очікується сильний мокрий сніг.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах", - додає пресслужба.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНСУкраїнаТуман