Густий туман накриє чотири області України: що важливо знати

"У найближчу годину з утриманням у першу половину дня 17 жовтня туман охопить м. Київ, а уночі та вранці 18 жовтня - Вінниччину, Кіровоградщину, Черкащину та Київщину", - попереджають рятувальники.

За їхніми словами, у вказаний період часу видимість становитиме 200-500 метрів.

У ДСНС України заявили, що оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

На цьому тлі надзвичайники також нагадали, що погіршення видимості може ускладнити рух транспорту.

"Закликаємо водіїв обирати безпечну швидкість, тримати дистанцію та вмикати протитуманні фари, а пішоходів - обов'язково використовувати світлоповертальні елементи й бути уважними на переходах. Бережіть себе та зважайте на погодні умови", - підсумували рятувальники.

Погода в Україні 17-19 жовтня

Сьогодні у більшості областей йдуть невеликі дощі.Температура повітря вночі сягала +5...+12 градусів, удень - +10...+18 градусів, а на сході потепліло до +21 градуса.

18-19 жовтня в Україні очікуються помірні дощі, а в південних і центральних областях місцями - значні опади. Подекуди можливі грози. Без істотних опадів буде лише в західних областях.

У більшості регіонів, за винятком заходу та сходу країни, прогнозують пориви вітру швидкістю 15-20 м/с. Уночі температура становитиме +7...+14 градусів, удень - +10...+18 градусів. На сході та південному сході повітря прогріється до +20 градусів.