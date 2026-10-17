ua en ru
Сб, 17 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя

Густий туман накриє чотири області України: що важливо знати

16:44 17.10.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Густий туман накриє чотири області України: що важливо знати Фото: Туман охопить одразу чотири регіони країни (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Одразу у чотирьох областях України оголосили жовтий рівень небезпеки через густий туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДСНС.

"У найближчу годину з утриманням у першу половину дня 17 жовтня туман охопить м. Київ, а уночі та вранці 18 жовтня - Вінниччину, Кіровоградщину, Черкащину та Київщину", - попереджають рятувальники.

За їхніми словами, у вказаний період часу видимість становитиме 200-500 метрів.

У ДСНС України заявили, що оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

На цьому тлі надзвичайники також нагадали, що погіршення видимості може ускладнити рух транспорту.

"Закликаємо водіїв обирати безпечну швидкість, тримати дистанцію та вмикати протитуманні фари, а пішоходів - обов'язково використовувати світлоповертальні елементи й бути уважними на переходах. Бережіть себе та зважайте на погодні умови", - підсумували рятувальники.

Погода в Україні 17-19 жовтня

Сьогодні у більшості областей йдуть невеликі дощі.Температура повітря вночі сягала +5...+12 градусів, удень - +10...+18 градусів, а на сході потепліло до +21 градуса.

18-19 жовтня в Україні очікуються помірні дощі, а в південних і центральних областях місцями - значні опади. Подекуди можливі грози. Без істотних опадів буде лише в західних областях.

У більшості регіонів, за винятком заходу та сходу країни, прогнозують пориви вітру швидкістю 15-20 м/с. Уночі температура становитиме +7...+14 градусів, удень - +10...+18 градусів. На сході та південному сході повітря прогріється до +20 градусів.

До речі, раніше синоптики попереджали, що на Україну насувається похолодання, але без стихійних заморозків.

Також нещодавно в УкрГМЦ розкрили всю правду про роботу синоптиків і прогнози погоди.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гідрометцентр Київ ДСНС Туман Погода на день
Новини
Трамп призупинив санкції проти Росії, які просував Ліндсі Грем
Трамп призупинив санкції проти Росії, які просував Ліндсі Грем
Аналітика
"Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна "Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів