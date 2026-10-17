Густой туман накроет четыре области Украины: что важно знать

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГСЧС.

"В ближайшее время, с сохранением в первой половине дня 17 октября, туман охватит Киев, а ночью и утром 18 октября - Винницкую, Кировоградскую, Черкасскую и Киевскую области", - предупреждают спасатели.

По их словам, в указанный период видимость составит 200-500 метров.

В ГСЧС Украины сообщили об объявлении I уровня опасности - желтого.

В связи с этим спасатели напомнили, что ухудшение видимости может осложнить движение транспорта.

"Призываем водителей выбирать безопасную скорость, держать дистанцию и включать противотуманные фары, а пешеходов - обязательно использовать световозвращающие элементы и быть внимательными на переходах. Берегите себя и учитывайте погодные условия", - подытожили спасатели.

Погода в Украине 17-19 октября

Сегодня в большинстве областей идут небольшие дожди. Ночью температура воздуха составляла +5...+12 градусов, днем она достигла +10...+18 градусов, а на востоке потеплело до +21 градуса.

18-19 октября в Украине ожидаются умеренные дожди, а в южных и центральных областях местами - значительные осадки. Возможны грозы. Без существенных осадков будет только в западных областях.

В большинстве регионов, за исключением запада и востока страны, прогнозируют порывы ветра скоростью 15-20 м/с. Ночью температура составит +7...+14 градусов, днем - +10...+18 градусов. На востоке и юго-востоке воздух прогреется до +20 градусов.