Гуртожиток чи оренда: скільки коштує житло для студентів у Києві у 2025 році

Скільки коштує гуртожиток

Ціни на проживання в студентських гуртожитках Києва залежать від вишу та умов. Найдешевші варіанти стартують від 520 гривень на місяць, найдорожчі - до 2200 гривень. Деякі виші вказують суму за навчальний рік - наприклад, 9600 гривень (тобто 960 грн/міс).

Приклади цін:

Національний медичний університет імені (НМУ) ім. Богомольця - 520 гривень на місяць;

Київський політехнічний інститут (КПІ) ім. Сікорського - від 569 гривень на місяць у чотиримісній кімнаті до 1844 гривень на місяць в одномісній;

Київський національний університет (КНУ) ім. Шевченка - 750-2200 гривень на місяць;

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана (КНЕУ) - 5200 гривень за навчальний рік;

Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА) - 9600 гривень за навчальний рік;

Київський столичний університет імені Бориса Грінченка - від 8000 до 11 500 гривень за 10 місяців.

Умови проживання різняться: кімнати на 2-6 осіб, кухні, санвузли, Wi-Fi, охорона, пральні машини, іноді - спортзали й читальні зали.

Скільки коштує квартира

Згідно з даними ЛУН у травні 2025 року, у Києві оренда однокімнатної квартири в середньому коштує 14-20 тисяч гривень на місяць, залежно від району. Двокімнатні - від 16 до 30 тисяч. Трикімнатні - від 18 до 66 тисяч.

Оренда однокімнатної квартири (середні ціни станом на травень 2025 року) у різних районах Києва обійдеться:

Дарницький - 15 тисяч гривень на місяць;

Дніпровський - 14 тисяч гривень на місяць;

Деснянський - 9 тисяч гривень на місяць;

Оболонський - 15 тисяч гривень на місяць;

Подільський - 18 тисяч гривень на місяць;

Печерський - 33,5 тисячі гривень на місяць;

Шевченківський - 24 тисячі гривень на місяць;

Голосіївський - 20 тисяч гривень на місяць;

Солом’янський - 16 тисяч гривень на місяць;

Святошинський - 15 тисяч гривень на місяць;

Петропавлівська Борщагівка - 14 тисяч гривень на місяць;

Софіївська Борщагівка - 14 тисяч гривень на місяць.

Для двох і більше студентів вигідніше орендувати квартиру разом. Наприклад, трикімнатна у Святошинському районі обійдеться в 18 000 гривень на місяць, тобто по 6000 гривень на особу (якщо жити по одному в кімнаті).

Порівнюємо варіанти

Гуртожиток. Мінімальна ціна за місяць проживання становить 520 гривень, середня вартість - близько тисячі гривень на місяць. Комунальні послуги вже входять у вартість.

Найчастіше гуртожитки знаходяться поруч із навчальними закладами. Там студенти отримують багато сусідів та базові зручності.

Квартира (на 1 людину). Мінімальна ціна в столиці становить 9000 гривень на місяць. Середня вартість - 14 000 - 20 000 гривень на місяць. Додатково доведеться платити за комунальні послуги (приблизно, від 1000 гривень на місяць).

Студенти у Києві можуть не знайти квартиру, яка б їм підходила та знаходилася поруч із навчальним закладом. Водночас, обравши такий варіант, ви отримаєте приватність та комфорт, хоч і за більші гроші.

На що звертати увагу при виборі житла для студентів

Гуртожиток - бюджетний варіант із мінімальними витратами. Квартира - комфортніша, але в рази дорожча, якщо не ділити її з іншими. Оптимальний вибір залежить від ваших фінансів, стилю життя та потреб у приватності.

Перед ухваленням рішення варто детально вивчити умови гуртожитку, розглянути варіанти підселення або спільної оренди квартири та врахувати витрати на проїзд і комуналку.