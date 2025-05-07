Скільки коштує життя в гуртожитку у Києві: ціни, умови, підводні камені

У Києві студентські гуртожитки пропонують різноманітні умови проживання та варіанти цін, залежно від університету, типу кімнат і наданих зручностей.

РБК-Україна дізналося, скільки доведеться заплатити студентам за проживання у гуртожитках різних вишів у Києві.

Проживання в гуртожитку - це важливий етап студентського життя. Вибір залежить від особистих уподобань, фінансових можливостей та бажаних умов. Ретельне ознайомлення з інформацією допоможе зробити правильний вибір.

Вартість проживання в гуртожитках

Ціни на проживання в студентських гуртожитках Києва варіюються:

Київський політехнічний інститут (КПІ) ім. Сікорського - від 569 гривень на місяць у чотиримісній кімнаті до 1844 гривень на місяць в одномісній;

Київський національний університет (КНУ) ім. Шевченка - 750-2200 гривень на місяць;

Києво-Могилянська академія - 800-2200 гривень на місяць;

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана (КНЕУ) - 5200 гривень за навчальний рік;

Національний медичний університет імені (НМУ) ім. Богомольця - 520 гривень на місяць;

Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА) - 9600 гривень за навчальний рік;

Київський університет права - 1850 гривень на місяць, оплата за 5 місяців наперед - 9250 гривень;

Київський аграрний університет Національної академії аграрних наук (КАУ НААН) - 600 гривень на місяць;

Національна академія управління - 600 гривень на місяць;

Київський столичний університет імені Бориса Грінченка - від 8000 до 11 500 гривень за 10 місяців;

Університет "КРОК" - 1650 гривень на місяць для громадян України, 2000 гривень на місяць для іноземних студентів;

Державний університет інфраструктури та технологій (ДУІТ) - 8000 гривень за 10 місяців;

Національний авіаційний університет (НАУ) - від 800-2400 гривень на місяць;

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова - на 800 гривень на місяць;

Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБіП) - 800 гривень на місяць;

Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ) - 1850-2400 гривень на місяць.

Умови проживання

Типи гуртожитків: коридорного, блочного та квартирного типу.

Кількість мешканців у кімнаті: від 2 до 6 осіб.

Зручності: кухні, санвузли, пральні машини, Wi-Fi, охорона, читальні зали.

Особливості: деякі гуртожитки мають ізолятори для хворих, спортивні зали та бібліотеки.

Які проблеми є у гуртожитках у Києві

Студенти звертають увагу на деякі проблеми в гуртожитках:

перенаселення - у деяких гуртожитках кількість мешканців перевищує норму;

санітарні умови - студенти часто скаржаться на відсутність гарячої води, наявність шкідників;

меблювання - у кімнатах невистачає меблів;

ціни - студенти зазначають, що реальні витрати можуть відрізнятися від офіційно заявлених.

Що варто пам’ятати студентам

Абітурієнтам та студентам варто заздалегідь дізнаватися про умови проживання. Для цього можна відвідати гуртожиток або поспілкуватися з мешканцями.

Потрібно уточнити вартість проживання. Для цього перевіряйте офіційні джерела та реальні відгуки.

Підготуйте необхідні документи: паспорт, ідентифікаційний код, медичні довідки, фотографії.

Звертайте увагу на умови контракту. Особливу увагу потрібно приділяти термінам оплати та можливості дострокового виселення.