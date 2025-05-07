Скільки коштує життя в гуртожитку у Києві: ціни, умови, підводні камені
У Києві студентські гуртожитки пропонують різноманітні умови проживання та варіанти цін, залежно від університету, типу кімнат і наданих зручностей.
РБК-Україна дізналося, скільки доведеться заплатити студентам за проживання у гуртожитках різних вишів у Києві.
Проживання в гуртожитку - це важливий етап студентського життя. Вибір залежить від особистих уподобань, фінансових можливостей та бажаних умов. Ретельне ознайомлення з інформацією допоможе зробити правильний вибір.
Вартість проживання в гуртожитках
Ціни на проживання в студентських гуртожитках Києва варіюються:
- Київський політехнічний інститут (КПІ) ім. Сікорського - від 569 гривень на місяць у чотиримісній кімнаті до 1844 гривень на місяць в одномісній;
- Київський національний університет (КНУ) ім. Шевченка - 750-2200 гривень на місяць;
- Києво-Могилянська академія - 800-2200 гривень на місяць;
- Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана (КНЕУ) - 5200 гривень за навчальний рік;
- Національний медичний університет імені (НМУ) ім. Богомольця - 520 гривень на місяць;
- Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА) - 9600 гривень за навчальний рік;
- Київський університет права - 1850 гривень на місяць, оплата за 5 місяців наперед - 9250 гривень;
- Київський аграрний університет Національної академії аграрних наук (КАУ НААН) - 600 гривень на місяць;
- Національна академія управління - 600 гривень на місяць;
- Київський столичний університет імені Бориса Грінченка - від 8000 до 11 500 гривень за 10 місяців;
- Університет "КРОК" - 1650 гривень на місяць для громадян України, 2000 гривень на місяць для іноземних студентів;
- Державний університет інфраструктури та технологій (ДУІТ) - 8000 гривень за 10 місяців;
- Національний авіаційний університет (НАУ) - від 800-2400 гривень на місяць;
- Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова - на 800 гривень на місяць;
- Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБіП) - 800 гривень на місяць;
- Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ) - 1850-2400 гривень на місяць.
Умови проживання
Типи гуртожитків: коридорного, блочного та квартирного типу.
Кількість мешканців у кімнаті: від 2 до 6 осіб.
Зручності: кухні, санвузли, пральні машини, Wi-Fi, охорона, читальні зали.
Особливості: деякі гуртожитки мають ізолятори для хворих, спортивні зали та бібліотеки.
Які проблеми є у гуртожитках у Києві
Студенти звертають увагу на деякі проблеми в гуртожитках:
- перенаселення - у деяких гуртожитках кількість мешканців перевищує норму;
- санітарні умови - студенти часто скаржаться на відсутність гарячої води, наявність шкідників;
- меблювання - у кімнатах невистачає меблів;
- ціни - студенти зазначають, що реальні витрати можуть відрізнятися від офіційно заявлених.
Що варто пам’ятати студентам
Абітурієнтам та студентам варто заздалегідь дізнаватися про умови проживання. Для цього можна відвідати гуртожиток або поспілкуватися з мешканцями.
Потрібно уточнити вартість проживання. Для цього перевіряйте офіційні джерела та реальні відгуки.
Підготуйте необхідні документи: паспорт, ідентифікаційний код, медичні довідки, фотографії.
Звертайте увагу на умови контракту. Особливу увагу потрібно приділяти термінам оплати та можливості дострокового виселення.
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