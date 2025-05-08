Общежитие или аренда: сколько стоит жилье для студентов в Киеве в 2025 году

Сколько стоит общежитие в Киеве

Цены на проживание в студенческих общежитиях Киева зависят от вуза и условий. Самые дешевые варианты стартуют от 520 гривен в месяц, самые дорогие - до 2200 гривен. Некоторые вузы указывают сумму за учебный год - например, 9600 гривен (то есть 960 грн/мес).

Примеры цен:

Национальный медицинский университет имени (НМУ) им. Богомольца - 520 гривен в месяц;

Киевский политехнический институт (КПИ) им. Сикорского - от 569 гривен в месяц в четырехместной комнате до 1844 гривен в месяц в одноместной;

Киевский национальный университет (КНУ) им. Шевченко - 750-2200 гривен в месяц;

Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана (КНЭУ) - 5200 гривен за учебный год;

Киевский национальный университет строительства и архитектуры (КНУСА) - 9600 гривен за учебный год;

Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко - от 8000 до 11 500 гривен за 10 месяцев.

Условия проживания различаются: комнаты на 2-6 человек, кухни, санузлы, Wi-Fi, охрана, стиральные машины, иногда - спортзалы и читальные залы.

Сколько стоит квартира

Согласно данным ЛУН в мае 2025 года, в Киеве аренда однокомнатной квартиры в среднем стоит 14-20 тысяч гривен в месяц, в зависимости от района. Двухкомнатные - от 16 до 30 тысяч. Трехкомнатные - от 18 до 66 тысяч.

Аренда однокомнатной квартиры (средние цены по состоянию на май 2025 года) в разных районах Киева обойдется:

Дарницкий - 15 тысяч гривен в месяц;

Днепровский - 14 тысяч гривен в месяц;

Деснянский - 9 тысяч гривен в месяц;

Оболонский - 15 тысяч гривен в месяц;

Подольский - 18 тысяч гривен в месяц;

Печерский - 33,5 тысячи гривен в месяц;

Шевченковский - 24 тысячи гривен в месяц;

Голосеевский - 20 тысяч гривен в месяц;

Соломенский - 16 тысяч гривен в месяц;

Святошинский - 15 тысяч гривен в месяц;

Петропавловская Борщаговка - 14 тысяч гривен в месяц;

Софиевская Борщаговка - 14 тысяч гривен в месяц.

Для двух и более студентов выгоднее арендовать квартиру вместе. Например, трехкомнатная в Святошинском районе обойдется в 18 000 гривен в месяц, то есть по 6000 гривен на человека (если жить по одному в комнате).

Сравниваем варианты

Общежитие. Минимальная цена за месяц проживания составляет 520 гривен, средняя стоимость - около тысячи гривен в месяц. Коммунальные услуги уже входят в стоимость.

Чаще всего общежития находятся рядом с учебными заведениями. Там студенты получают много соседей и базовые удобства.

Квартира (на 1 человека). Минимальная цена в столице составляет 9000 гривен в месяц. Средняя стоимость - 14 000 - 20 000 гривен в месяц. Дополнительно придется платить за коммунальные услуги (примерно, от 1000 гривен в месяц).

Студенты в Киеве могут не найти квартиру, которая бы им подходила и находилась рядом с учебным заведением. В то же время, выбрав такой вариант, вы получите приватность и комфорт, хоть и за большие деньги.

На что обращать внимание при выборе жилья для студентов

Общежитие - бюджетный вариант с минимальными затратами. Квартира - комфортнее, но в разы дороже, если не делить ее с другими. Оптимальный выбор зависит от ваших финансов, стиля жизни и потребностей в приватности.

Перед принятием решения стоит детально изучить условия общежития, рассмотреть варианты подселения или совместной аренды квартиры и учесть расходы на проезд и коммуналку.