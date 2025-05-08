Общежитие или аренда: сколько стоит жилье для студентов в Киеве в 2025 году

Выбор между общежитием и съемным жильем - одна из первых дилемм, с которой сталкивается студент. Финансовые возможности, желаемый уровень комфорта, местоположение - все это влияет на решение.
РБК-Украина сравнило расходы на жилье для студентов в Киеве.
Цены на проживание в студенческих общежитиях Киева зависят от вуза и условий. Самые дешевые варианты стартуют от 520 гривен в месяц, самые дорогие - до 2200 гривен. Некоторые вузы указывают сумму за учебный год - например, 9600 гривен (то есть 960 грн/мес).
Примеры цен:
Условия проживания различаются: комнаты на 2-6 человек, кухни, санузлы, Wi-Fi, охрана, стиральные машины, иногда - спортзалы и читальные залы.
Согласно данным ЛУН в мае 2025 года, в Киеве аренда однокомнатной квартиры в среднем стоит 14-20 тысяч гривен в месяц, в зависимости от района. Двухкомнатные - от 16 до 30 тысяч. Трехкомнатные - от 18 до 66 тысяч.
Аренда однокомнатной квартиры (средние цены по состоянию на май 2025 года) в разных районах Киева обойдется:
Для двух и более студентов выгоднее арендовать квартиру вместе. Например, трехкомнатная в Святошинском районе обойдется в 18 000 гривен в месяц, то есть по 6000 гривен на человека (если жить по одному в комнате).
Общежитие. Минимальная цена за месяц проживания составляет 520 гривен, средняя стоимость - около тысячи гривен в месяц. Коммунальные услуги уже входят в стоимость.
Чаще всего общежития находятся рядом с учебными заведениями. Там студенты получают много соседей и базовые удобства.
Квартира (на 1 человека). Минимальная цена в столице составляет 9000 гривен в месяц. Средняя стоимость - 14 000 - 20 000 гривен в месяц. Дополнительно придется платить за коммунальные услуги (примерно, от 1000 гривен в месяц).
Студенты в Киеве могут не найти квартиру, которая бы им подходила и находилась рядом с учебным заведением. В то же время, выбрав такой вариант, вы получите приватность и комфорт, хоть и за большие деньги.
Общежитие - бюджетный вариант с минимальными затратами. Квартира - комфортнее, но в разы дороже, если не делить ее с другими. Оптимальный выбор зависит от ваших финансов, стиля жизни и потребностей в приватности.
Перед принятием решения стоит детально изучить условия общежития, рассмотреть варианты подселения или совместной аренды квартиры и учесть расходы на проезд и коммуналку.
Напомним, летом 2025 года в Украине вырастет стоимость контрактного обучения в государственных учреждениях высшего образования. В частности, планируют поднять цены на престижные специальности. Объясняют это тем, что стоимость обучения на контрактной основе должна соответствовать фактическим затратам государства на подготовку одного студента, который учится на бюджетной основе.
Также РБК-Украина рассказывало о Консолидированном рейтинге университетов, который каждый год составляют в Украине. В десятку лидеров из года в год входят КНУ им. Шевченко, ЛНУ им. Ивана Франко, НУ "Львовская политехника" и другие вузы. Стоимость обучения в вузах зависит от специальности - колеблется от 15 до почти 49 тысяч гривен в год.
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