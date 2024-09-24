ГУР звільнило Вовчанський агрегатний завод, - джерела

За даними джерела, сьогодні, 24 вересня, повністю зачищено останню з 30-ти будівель заводу.

Оновлено о 15:55.

У ГУР підтвердили звільнення заводу, а також показали відео операції. Як зазначили у відомстві, в результаті складної та успішної операції підрозділи ГУР повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу та знищили окупантів в усіх будівлях підприємства.

"У вівторок, 24 вересня, о 14:40 командир спецпідрозділу ГУР Тимур доповів начальнику ГУР МО України Кирилу Буданову про успішне завершення операції. Операцію здійснили спеціальні групи ГУР: "Стугна", "Парагон", РДК, "Юнгер", БДК, "Терор", - сказано у повідомленні.

Відомо, що бійці ГУР здійснювали системну зачистку будівель заводу, постійно вступаючи в контактні бої з противником в умовах щільної забудови. В окремих випадках українські спецпризначенці вступали з ворогом у рукопашний бій.

Для оборони заводу росіяни залучили найбільш мотивовані та професійні підрозділи, серед яких були навіть бійці 45 бригади СпП повітряно-десантних військ.

Також під час операції проти українських розвідників безперервно застосовувалися значна кількість артилерії, ударних дронів-камікадзе, КАБів та важкі вогнеметні системи "Солнцепьок".

Попри все українські бійці не тільки звільнили завод, а й поповнили обмінний фонд. Територію агрегатного заводу передано під контроль ЗСУ після зачистки усіх 30 будівель об'єкта.

Що відомо про Вовчанський агрегатний завод

Вовчанський агрегатний завод - це важливе підприємство у Харківській області, яке спеціалізується на виробництві гідравлічних систем та авіаційних агрегатів для цивільної та військової техніки. Умови війни суттєво вплинули на його діяльність.

На початку травня цього року російські війська пішли у повторний наступ на півночі Харківської області. З того часу росіяни мали незначне просування, та опинились на агрегатному заводі, де їх заблокували українські військові.