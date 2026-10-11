ГУР знешкодило дві групи російського спецназу (відео)

Бійці "Спецпідрозділу Тимура" ГУР провели контрдиверсійну операцію, під час якої знешкодили дві групи російських військових із 10-ї окремої гвардійської бригади спеціального призначення ГУ ГШ ЗС РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ГУР МОУ.
Українські розвідники завдяки агентурним даним, зокрема інформації з ворожого середовища, та технічним засобам розвідки встановили склад російських груп і маршрути їхнього пересування.
На підставі отриманих відомостей бійці організували засідку, щоб перехопити російських спецпризначенців.
Після виявлення противника українські військові завдали вогневого удару та зачистили місцевість. Одного російського спецпризначенця взяли в полон. У результаті операції обидві ворожі групи були знешкоджені.
ГУР звертає увагу на те, що 10-та окрема гвардійська бригада спеціального призначення є кадровим підрозділом російської воєнної розвідки.
Її військові брали участь у війнах проти Грузії та України, а також у російській військовій кампанії в Сирії.
Варто також зазначити, що присутність бійців цієї бригади на окупованих українських територіях фіксували ще у 2014-2015 роках.
ГУР наголошує: загалом за час проведення операції на Запорізькому напрямку бійці "Спецпідрозділу Тимура" ліквідували 448 російських військовослужбовців, а ще 85 взяли в полон.
До речі, нещодавно підрозділ ГУР "Артан" розкрив дані, скільки саме захисників врятували НРК протягом літа.
Окрім того, воєнна розвідка зробила прогноз, на скільки Росії вистачить ресурсів для ведення війни.