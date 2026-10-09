Підрозділ ГУР "Артан" розповів, скільки військових врятували НРК за літо

Наземні роботизовані комплекси спецпідрозділу ГУР "Артан" за літо 2026 року подолали близько 4 258 км, забезпечуючи логістику, евакуацію поранених і транспортування полонених. З-під ворожого вогню завдяки їм врятували 45 українських військових, а на "нуль" доправили понад 41 тонну вантажів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спецпідрозділ ГУР "Артан".

Спецпідрозділ активних дій Головного управління розвідки МО України "Артан" підбив підсумки ефективності застосування наземних роботизованих комплексів (НРК) під час літньої кампанії 2026 року.

За словами командира спецпідрозділу полковника Віктора Торкотюка, розрахунки роботизованих платформ працювали на передньому краї в режимі нон-стоп. За літній сезон НРК "Артану" подолали загалом близько 4 258 км. Вони забезпечували логістику, евакуацію поранених і транспортування окупантів, яких розвідники брали в полон.

Загалом з-під ворожого вогню завдяки роботизованим платформам "Артану" вдалося врятувати 45 українських військових. Також на "нуль" доправили понад 41 тонну вантажів.

"Технології трансформують бойові спроможності бойових підрозділів на передньому краї. Інноваційна логістика вивільняє можливості та сили для активних дій і наступальних операцій", - наголосив Віктор Торкотюк.

Як зазначається на офіційних ресурсах "Артану", основним напрямком роботи спецпідрозділу ГУР наразі залишається Запоріжжя. Втім, протягом весни-літа 2026 року спецпризначенці підрозділу також брали участь в одному з етапів операції "Вівальді" на Лиманському напрямку.

Спецпідрозділ ГУР МО "Артан" створений 1 червня 2022 року. Командиром підрозділу є повний кавалер ордена "За мужність" полковник Віктор Торкотюк (позивний "Титан").

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