Підрозділ ГУР "Артан" розповів, скільки військових врятували НРК за літо
Наземні роботизовані комплекси спецпідрозділу ГУР "Артан" за літо 2026 року подолали близько 4 258 км, забезпечуючи логістику, евакуацію поранених і транспортування полонених. З-під ворожого вогню завдяки їм врятували 45 українських військових, а на "нуль" доправили понад 41 тонну вантажів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спецпідрозділ ГУР "Артан".
Спецпідрозділ активних дій Головного управління розвідки МО України "Артан" підбив підсумки ефективності застосування наземних роботизованих комплексів (НРК) під час літньої кампанії 2026 року.
За словами командира спецпідрозділу полковника Віктора Торкотюка, розрахунки роботизованих платформ працювали на передньому краї в режимі нон-стоп. За літній сезон НРК "Артану" подолали загалом близько 4 258 км. Вони забезпечували логістику, евакуацію поранених і транспортування окупантів, яких розвідники брали в полон.
Загалом з-під ворожого вогню завдяки роботизованим платформам "Артану" вдалося врятувати 45 українських військових. Також на "нуль" доправили понад 41 тонну вантажів.
"Технології трансформують бойові спроможності бойових підрозділів на передньому краї. Інноваційна логістика вивільняє можливості та сили для активних дій і наступальних операцій", - наголосив Віктор Торкотюк.
Як зазначається на офіційних ресурсах "Артану", основним напрямком роботи спецпідрозділу ГУР наразі залишається Запоріжжя. Втім, протягом весни-літа 2026 року спецпризначенці підрозділу також брали участь в одному з етапів операції "Вівальді" на Лиманському напрямку.
Спецпідрозділ ГУР МО "Артан" створений 1 червня 2022 року. Командиром підрозділу є повний кавалер ордена "За мужність" полковник Віктор Торкотюк (позивний "Титан").
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Запорізький напрямок, де зараз працює "Артан", уже потрапляв у стрічку новин. 18 травня в ГУР повідомили, що бійці спецпідрозділу в координації із суміжними підрозділами провели серію штурмових дій у Степногірську, і ключові локації в селищі перейшли під контроль Сил оборони. За даними ГУР, операція йшла із застосуванням аеророзвідки та точкового вогневого ураження.
Наземні роботи дедалі частіше беруть на себе найризикованіші завдання. Нещодавно РБК-Україна писало, що Україна лишається світовим лідером бойового застосування НРК. У серпні Агенція оборонних закупівель уперше оголосила тендер на логістичні та ударні НРК, а загальне завдання на цей рік - забезпечити Сили оборони щонайменше 50 тисячами комплексів.
Наприкінці вересня військові вперше провели логістичну місію на амфібійному НРК, який подолав понад 40 км сушею та водою. У цьому ж матеріалі йшлося, що під час операції "Вівальді" Третій армійський корпус уперше застосував НРК для штурму російських позицій. Окремо РБК-Україна наводило розрахунки Front Ventures щодо вартості одного виходу: для сучасного українського НРК із закупівельною ціною 35 000 доларів вона становить 6 364 долари.