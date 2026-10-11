ГУР обезвредило две группы российского спецназа (видео)

Украинские разведчики благодаря агентурным данным, в частности информации из вражеской среды, и техническим средствам разведки установили состав российских групп и маршруты их передвижения.

На основании полученных сведений бойцы организовали засаду, чтобы перехватить российских спецназовцев.

После обнаружения противника украинские военные нанесли огневой удар и зачистили местность. Одного спецназовца взяли в плен. В результате операции обе вражеские группы были обезврежены.

ГУР обращает внимание, что 10-я отдельная гвардейская бригада специального назначения является кадровым подразделением российской военной разведки.

Ее военные участвовали в войнах против Грузии и Украины, а также в российской военной кампании в Сирии.

Стоит отметить, что присутствие бойцов этой бригады на оккупированных украинских территориях фиксировали еще в 2014-2015 годах.

ГУР отмечает: всего за время проведения операции на Запорожском направлении бойцы "Спецподразделения Тимура" ликвидировали 448 российских военнослужащих, а еще 85 взяли в плен.