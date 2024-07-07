Бійці ГУР завдали удару по важливих об'єктах РФ в Дебальцевому та Новолуганському (фото)

Українські розвідники вдарили по двох об'єктах росіян на території тимчасово окупованої Донецької області. Обидва удари сталися 6 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР .

"6 липня розвідники департаменту активних дій ГУР МО України у взаємодії з підрозділом аеророзвідки 45-ї окремої артилерійської бригади виявили та завдали вогневого ураження по двох військових об’єктах держави-агресора Росії на тимчасово окупованій території Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Які об'єкти уражені

у Дебальцевому розвідники вдарили по логістичному центру. Там загарбники зберігали обладнання для танків та боєприпаси;

у Новолуганському ГУР спалило дороговартіснуросійську автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель".

Розвідники вдарили по двох об'єктах РФ в окупованій Донецькій області (t.me/DIUkraine)