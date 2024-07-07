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Бійці ГУР завдали удару по важливих об'єктах РФ в Дебальцевому та Новолуганському (фото)

Україна, Неділя 07 липня 2024 09:20
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Бійці ГУР завдали удару по важливих об'єктах РФ в Дебальцевому та Новолуганському (фото) Фото: розвідники вдарили по двох об'єктах РФ в окупованій Донецькій області (armyinform.com.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Українські розвідники вдарили по двох об'єктах росіян на території тимчасово окупованої Донецької області. Обидва удари сталися 6 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

"6 липня розвідники департаменту активних дій ГУР МО України у взаємодії з підрозділом аеророзвідки 45-ї окремої артилерійської бригади виявили та завдали вогневого ураження по двох військових об’єктах держави-агресора Росії на тимчасово окупованій території Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Які об'єкти уражені

  • у Дебальцевому розвідники вдарили по логістичному центру. Там загарбники зберігали обладнання для танків та боєприпаси;
  • у Новолуганському ГУР спалило дороговартіснуросійську автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель".

Розвідники вдарили по двох об'єктах РФ в окупованій Донецькій області (t.me/DIUkraine)

Як повідомлялося, що українські розвідники постійно завдають потужних ударів по російській логістиці на фронті. Зокрема, раніше було знищено понад десяток одиниць техніки окупантів.

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