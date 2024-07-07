Бійці ГУР завдали удару по важливих об'єктах РФ в Дебальцевому та Новолуганському (фото)
Українські розвідники вдарили по двох об'єктах росіян на території тимчасово окупованої Донецької області. Обидва удари сталися 6 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.
"6 липня розвідники департаменту активних дій ГУР МО України у взаємодії з підрозділом аеророзвідки 45-ї окремої артилерійської бригади виявили та завдали вогневого ураження по двох військових об’єктах держави-агресора Росії на тимчасово окупованій території Донецької області", - йдеться у повідомленні.
Які об'єкти уражені
- у Дебальцевому розвідники вдарили по логістичному центру. Там загарбники зберігали обладнання для танків та боєприпаси;
- у Новолуганському ГУР спалило дороговартіснуросійську автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель".
Розвідники вдарили по двох об'єктах РФ в окупованій Донецькій області (t.me/DIUkraine)
Як повідомлялося, що українські розвідники постійно завдають потужних ударів по російській логістиці на фронті. Зокрема, раніше було знищено понад десяток одиниць техніки окупантів.
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