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Бойцы ГУР нанесли удар по важным объектам РФ в Дебальцево и Новолуганском (фото)

Украина, Воскресенье 07 июля 2024 09:20
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Бойцы ГУР нанесли удар по важным объектам РФ в Дебальцево и Новолуганском (фото) Фото: разведчики ударили по двум объектам РФ в оккупированной Донецкой области (armyinform.com.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские разведчики ударили по двум объектам россиян на территории временно оккупированной Донецкой области. Оба удара произошли 6 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

"6 июля разведчики департамента активных действий ГУР МО Украины во взаимодействии с подразделением аэроразведки 45-й отдельной артиллерийской бригады обнаружили и нанесли огневое поражение по двум военным объектам государства-агрессора России на временно оккупированной территории Донецкой области", - говорится в сообщении.

Какие объекты поражены

  • в Дебальцево разведчики ударили по логистическому центру. Там захватчики хранили оборудование для танков и боеприпасы;
  • в Новолуганском ГУР сожгло дорогую российскую автоматизированную станцию ​​постановки препятствий Р-330Ж "Житель".

Разведчики ударили по двум объектам РФ в оккупированной Донецкой области (t.me/DIUkraine)

Как сообщалось, что украинские разведчики постоянно наносят мощные удары по российской логистике на фронте. В частности, ранее были уничтожены более десятка единиц техники оккупантов.

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