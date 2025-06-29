ГУР запустило виробництво бойових наземних роботів "ЛЕГІТ"

Виробництво зброї в Україні

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що потенціал оборонного виробництва України перевищує 35 мільярдів доларі, але близько 40% усього потенціалу не має необхідного фінансування.

Ми також писали, що ще на початку року, в уряді заявляли, що Україна планує виробити 3 тисячі ракет та 30 тисяч далекобійних дронів цьогоріч.

Також раніше президент Володимир Зеленський раніше повідомляв, що українські ракети "Паляниця", "Пекло" і "Рута" вже застосовуються і мають успіхи. За його словами, українські балістичні ракети ще готуються.

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