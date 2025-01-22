Єменські хусити звільнили екіпаж захопленого у 2023 році судна, серед них є українці

Єменські хусити звільнили екіпаж вантажного судна Galaxy Leader, який захопили під прапором Багамських островів біля узбережжя Червоного моря Ємену у 2023 році. Серед членів команди є й громадяни України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Як повідомляється, екіпаж передали Оману на підтримку перемир'я у війні в Газі між Ізраїлем і палестинським бойовим угрупуванням ХАМАС.

За даними АР, загалом звільнили 25 людей - громадян Філіппін, Болгарії, Румунії, України та Мексики.

Зазначимо, офіційно Україна поки що не коментувала звільнення своїх громадян з єменського полону.