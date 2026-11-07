ГУР встановило росіян, причетних до удару по школі в Комишувасі

Удар по школі в Комишувасі, де загинули щонайменше 53 людини, здійснили чотири російські Су-34. Встановлено імена шістьох пілотів та командира, який спланував атаку.
Про це в повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.
За інформацією ГУР, удар по Комишувасі організував полковник Федір Володимирович Зубаков. Він обіймає посаду начальника групи вогневого ураження штабу угруповання військ "Днєпр" російської окупаційної армії.
До атаки залучили тактичну авіаційну групу № 5 спеціальної бойової групи угруповання авіації резерву Генерального штабу ЗС РФ. Вона сформована на базі 11-го змішаного авіаційного полку та 559-го бомбардувального авіаційного полку.
Українська воєнна розвідка також встановила шістьох льотчиків, які здійснювали скидання авіабомб:
Особовий склад ще одного російського літака наразі встановлюють.
Нагадаємо, 2 листопада 2026 року російські війська атакували Комишуваську гімназію "Джерело" Запорізької області. Перші дві керовані авіабомби влучили в будівлю о 09:45. Внаслідок удару були зруйновані спортивна зала та господарська споруда.
Приблизно за годину окупанти скинули ще одну авіабомбу - ФАБ-3000. Вона влучила в підземне приміщення гімназії, де облаштували пункт незламності та укриття для місцевих жителів.
У момент атаки в навчальному закладі цивільним надавали гуманітарну допомогу.
Внаслідок ударів загинули щонайменше 53 людини, ще понад 50 вважаються зниклими безвісти.
За попередніми оцінками, під завалами можуть залишатися тіла ще близько 30 загиблих.