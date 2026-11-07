ГУР встановило росіян, причетних до удару по школі в Комишувасі

За інформацією ГУР, удар по Комишувасі організував полковник Федір Володимирович Зубаков. Він обіймає посаду начальника групи вогневого ураження штабу угруповання військ "Днєпр" російської окупаційної армії.

До атаки залучили тактичну авіаційну групу № 5 спеціальної бойової групи угруповання авіації резерву Генерального штабу ЗС РФ. Вона сформована на базі 11-го змішаного авіаційного полку та 559-го бомбардувального авіаційного полку.

Українська воєнна розвідка також встановила шістьох льотчиків, які здійснювали скидання авіабомб:

капітан Сергій Єлісєєв;

капітан Дмитро Звєрєв;

старший лейтенант Родіон Плотніков;

старший лейтенант Микита Ігнатьєв;

старший лейтенант Максим Соколенко;

лейтенант Вадим Перехрест.

Особовий склад ще одного російського літака наразі встановлюють.

Що відомо про удар по гімназії в Комишувасі

Нагадаємо, 2 листопада 2026 року російські війська атакували Комишуваську гімназію "Джерело" Запорізької області. Перші дві керовані авіабомби влучили в будівлю о 09:45. Внаслідок удару були зруйновані спортивна зала та господарська споруда.

Приблизно за годину окупанти скинули ще одну авіабомбу - ФАБ-3000. Вона влучила в підземне приміщення гімназії, де облаштували пункт незламності та укриття для місцевих жителів.