RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Олешки Выборы в США Графики отключения света Война в Украине

ГУР установило россиян, причастных к удару по школе в Камышевахе

10:00 07.11.2026 Сб
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: российский истребитель-бомбардировщик Су-34 (Getty Images)

Удар по школе в Камышевасе, где погибли по меньшей мере 53 человека, нанесли четыре российских Су-34. Установлены имена шести пилотов и командира, спланировавшего атаку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

По информации ГУР, удар по Камышевасу организовал полковник Федор Владимирович Зубаков. Он занимает должность начальника группы огневого поражения штаба группировки войск "Днепр" российской оккупационной армии.

В атаку привлекли тактическую авиационную группу № 5 специальной боевой группы группировки авиации резерва Генерального штаба ВС РФ. Она сформирована на базе 11-го смешанного авиационного полка и 559-го бомбардировочного авиационного полка.

Украинская военная разведка также установила шестерых летчиков, осуществлявших сброс авиабомб:

  • капитан Сергей Елисеев;
  • капитан Дмитрий Зверев;
  • старший лейтенант Родион Плотников;
  • старший лейтенант Никита Игнатьев;
  • старший лейтенант Максим Соколенко;
  • лейтенант Вадим Перекрест.

Личный состав еще одного российского самолета устанавливают.

Что известно об ударе по гимназии в Камышевасе

Напомним, 2 ноября 2026 года российские войска атаковали Камышеваскую гимназию "Джерело" Запорожской области. Первые две управляемые авиабомбы попали в здание в 09:45. В результате удара были разрушены спортивный зал и хозяйственное сооружение.

Приблизительно через час оккупанты сбросили еще одну авиабомбу - ФАБ-3000. Она попала в подземное помещение гимназии, где обустроили пункт несокрушимости и укрытия для местных жителей.

В момент атаки в учебном заведении гражданским оказывали гуманитарную помощь.

В результате ударов погибли по меньшей мере 53 человека, еще более 50 числятся пропавшими без вести.

По предварительным оценкам, под завалами могут оставаться тела еще около 30 погибших.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Войска РФРоссийская ФедерацияЗапорожская областьУкраинаГУР