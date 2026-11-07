ГУР установило россиян, причастных к удару по школе в Камышевахе

По информации ГУР, удар по Камышевасу организовал полковник Федор Владимирович Зубаков. Он занимает должность начальника группы огневого поражения штаба группировки войск "Днепр" российской оккупационной армии.

В атаку привлекли тактическую авиационную группу № 5 специальной боевой группы группировки авиации резерва Генерального штаба ВС РФ. Она сформирована на базе 11-го смешанного авиационного полка и 559-го бомбардировочного авиационного полка.

Украинская военная разведка также установила шестерых летчиков, осуществлявших сброс авиабомб:

капитан Сергей Елисеев;

капитан Дмитрий Зверев;

старший лейтенант Родион Плотников;

старший лейтенант Никита Игнатьев;

старший лейтенант Максим Соколенко;

лейтенант Вадим Перекрест.

Личный состав еще одного российского самолета устанавливают.

Что известно об ударе по гимназии в Камышевасе

Напомним, 2 ноября 2026 года российские войска атаковали Камышеваскую гимназию "Джерело" Запорожской области. Первые две управляемые авиабомбы попали в здание в 09:45. В результате удара были разрушены спортивный зал и хозяйственное сооружение.

Приблизительно через час оккупанты сбросили еще одну авиабомбу - ФАБ-3000. Она попала в подземное помещение гимназии, где обустроили пункт несокрушимости и укрытия для местных жителей.