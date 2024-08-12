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ГУР встановило прапор України на тимчасово окупованій Кінбурнській косі (відео)

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони встановило прапор України на тимчасово окупованій Кінбурнській косі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника "Центру протидії дезінформації" Андрія Коваленка.

Наразі інші подробиці операції не розкриваються.

Як уточнюють в Deepstate, ймовірно, прапор встановили у результаті рейдових дій.

Фото: місце розташування прапору на Кінбурнській косі (t.me/DeepStateUA)

Рейд на Кінбурнську косу 

9 серпня спецпризначенці ГУР здійснили рейд на тимчасово окуповану Кінбурнську косу. Тоді ж було знищено шість  одиниць броньованої техніки ворога й близько трьох десятків загарбників. Воїни атакували укріплення росіян на їхніх позиціях "Кінбурнська фортеця", "Морський вокзал", "Пам’ятник Суворова". Біля останньої - встановили бойовий прапор ГУР.

Варто додати, що це не єдина операція української розвідки. Як приклад, військові нещодавно також здійснили рейд  на Тендерівську косу

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