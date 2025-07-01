ГУР встановило окупантів, які причетні до жорстокого обстрілу Сум на початку червня

Обстріл Сум 3 червня

Близько о 09:20 російські терористи обстріляли Суми з РСЗВ БМ-21 "Град". Загалом у місті було вісім влучань, внаслідок чого пошкодження отримали 16 будівель, з яких 15 багатоквартирних та приватних житлових будинків та клінічна лікарня.

Також поранення отримали троє дітей. Наймолодшій постраждалій дитині - три роки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.