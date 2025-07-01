ГУР установило оккупантов, которые причастны к жестокому обстрелу Сум в начале июня

Обстрел Сум 3 июня

Около 09:20 российские террористы обстреляли Сумы из РСЗО БМ-21 "Град". Всего в городе было восемь попаданий, в результате чего повреждения получили 16 зданий, из которых 15 многоквартирных и частных жилых домов и клиническая больница.

Также ранения получили трое детей. Самому младшему пострадавшему ребенку - три года.

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