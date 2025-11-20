ua en ru
В ГУР установили учителей из РФ, "перевоспитывающих" детей на оккупированных территориях

Украина, Четверг 20 ноября 2025 11:45
В ГУР установили учителей из РФ, "перевоспитывающих" детей на оккупированных территориях Иллюстративное фото: школьники на ВОТ находятся под прицелом российской пропаганды (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Главном управлении разведки Минобороны Украины опубликовали данные большого количества российских учителей, которые занимаются идеологическим "перевоспитанием" детей на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

На информационном портале War&Sanctions в разделе "Похитители детей" опубликованы данные о десяти россиянах, которые вовлечены в насаждение российской государственной пропаганды на ВОТ. Это участники российского культурного геноцида, реализуемого через программу "Земский учитель".

"Временно оккупированные территории Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей определены властями РФ как приоритетные регионы для программы. Педагоги, которые соглашаются переехать и работать там, получают двойные компенсационные выплаты в размере 2 миллиона рублей", - отметили в ГУР.

Россияне пытаются создать на ВОТ образовательную среду, которая поможет идеологически "перевоспитать" украинских детей. Этому помогает то, что отдельные экземпляры этих "учителей" участвуют в программе по личным и идеологическим соображениям.

"Установление личностей организаторов и исполнителей таких действий является важным этапом на пути к восстановлению справедливости, привлечения виновных к ответственности и неизбежности наказания за совершенные преступления", - резюмировали в ГУР.

Отметим, также известно, что на временно оккупированных территориях усиливается милитаризация школьников. Новые мероприятия с участием минобороны РФ направлены на формирование лояльности и подготовку к военным действиям. Оккупанты не теряют надежды "перевоспитать" украинских детей на ВОТ в духе российского милитаризма и "российской идентичности".

