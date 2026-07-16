В ГУР відреагували на заяву про замах на Єрмолаєва в Монако

ГУР закликає всіх, хто володіє реальною інформацією, яка може сприяти розслідуванню замаху на Вадима Єрмолаєва звертатись до правоохоронців.

Про це представник ГУР МО Андрій Юсов заявив у коментарі РБК-Україна .

"Оціночні політичні заяви тут точно не працюють на користь. ГУР МО продовжує виконувати завдання з протидії російській агресії та діє виключно в межах визначених законом повноважень. Просимо довіряти інформації лише з верифікованих та офіційних джерел", - заявив Юсов, апелюючи до нещодавньої заяви Єрмолаєва, який вказав на нібито причетність ГУР до нападу на нього.

Зазначимо, нещодавно в інтерв'ю французським ЗМІ Єрмолаєв раптом заявив, що до замаху на нього нібито причетні офіцери, "близькі до нинішнього або колишнього керівництва" ГУР.

За словами Юсова, ця справа обростає дедалі більшою кількістю конспірології та навмисних маніпуляцій, спрямованих проти українських національних інтересів.

"Що лише шкодить справі та створює додатковий тиск на слідство. У цьому контексті можу лише нагадати, що ГУР МО надає повне сприяння та працює спільно з правоохоронними органами, бо зацікавлене у встановленні істини", - заявив представник ГУР.