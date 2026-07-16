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В ГУР відреагували на заяву про замах на Єрмолаєва в Монако

14:02 16.07.2026 Чт
2 хв
Днями Єрмолаєв заявив про нібито причетність ГУР до замаху
aimg Уляна Безпалько aimg Дмитро Левицький
В ГУР відреагували на заяву про замах на Єрмолаєва в Монако Фото: Вадим Єрмолаєв, бізнесмен (кадр відео)
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ГУР закликає всіх, хто володіє реальною інформацією, яка може сприяти розслідуванню замаху на Вадима Єрмолаєва звертатись до правоохоронців.

Про це представник ГУР МО Андрій Юсов заявив у коментарі РБК-Україна.

"Оціночні політичні заяви тут точно не працюють на користь. ГУР МО продовжує виконувати завдання з протидії російській агресії та діє виключно в межах визначених законом повноважень. Просимо довіряти інформації лише з верифікованих та офіційних джерел", - заявив Юсов, апелюючи до нещодавньої заяви Єрмолаєва, який вказав на нібито причетність ГУР до нападу на нього.

Зазначимо, нещодавно в інтерв'ю французським ЗМІ Єрмолаєв раптом заявив, що до замаху на нього нібито причетні офіцери, "близькі до нинішнього або колишнього керівництва" ГУР.

За словами Юсова, ця справа обростає дедалі більшою кількістю конспірології та навмисних маніпуляцій, спрямованих проти українських національних інтересів.

"Що лише шкодить справі та створює додатковий тиск на слідство. У цьому контексті можу лише нагадати, що ГУР МО надає повне сприяння та працює спільно з правоохоронними органами, бо зацікавлене у встановленні істини", - заявив представник ГУР.

Замах на Єрмолаєва в Монако

Ввечері 29 червня у Монако пролунав вибух, в результаті якого, як з'ясувалося згодом, постраждав бізнесмен Єрмолаєв та його родина.

Підозрюваною у встановленні вибухівки для замаху на Єрмолаєва стала 39-річна українка Анастасія Березовська. 3 липня Інтерпол оголосив її у розшук, але вже за кілька днів - 7 липня - Березовську знайшли вбитою під Києвом.

У вбивстві Березовської підозрюють співробітника Головного управління розвідки Міноборони Владислава Реута та ексспівробітника СБУ Віталія Жиковича. Обох вже арештували без права на заставу.

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