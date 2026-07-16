В ГУР отреагировали на заявление о покушении на Ермолаева в Монако
ГУР призывает всех, кто располагает достоверной информацией, которая может способствовать расследованию покушения на Вадима Ермолаева, обращаться к правоохранителям.
Об этом представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил в комментарии РБК-Украина.
"Оценочные политические заявления здесь точно не работают на пользу. ГУР МО продолжает выполнять задачи по противодействию российской агрессии и действует исключительно в пределах определенных законом полномочий. Просим доверять информации только из верифицированных и официальных источников", - заявил Юсов, апеллируя к недавнему заявлению Ермолаева, указавшему на него.
Отметим, недавно в интервью французским СМИ Ермолаев вдруг заявил, что к покушению на него якобы причастны офицеры, "близкие к нынешнему или бывшему руководству" ГУР.
По словам Юсова, это дело обрастает все большим количеством конспирологии и умышленных манипуляций, направленных против украинских национальных интересов.
"Что только вредит делу и создает дополнительное давление на следствие. В этом контексте могу лишь напомнить, что ГУР МО оказывает полное содействие и работает совместно с правоохранительными органами, потому что заинтересовано в установлении истины", - заявил представитель ГУР.
Покушение на Ермолаева в Монако
Вечером 29 июня в Монако прогремел взрыв, в результате которого, как выяснилось впоследствии, пострадал бизнесмен Ермолаев и его семья.
Подозреваемой в установке взрывчатки для покушения на Ермолаева стала 39-летняя украинка Анастасия Березовская. 3 июля Интерпол объявил ее в розыск, но уже через несколько дней - 7 июля - Березовскую нашли убитой под Киевом.
В убийстве Березовской подозревают сотрудника Главного управления разведки Минобороны Владислава Реута и экс-сотрудника СБУ Виталия Жиковича. Обоих уже арестовали без права на залог.